國泰空服員工會批一月更表仍存不公　不排除農曆新年發起按章工作

全球航空業逐漸復常，國泰航空公司空中服務員工會不滿資方編更安排，日前宣布即將展開按章工作，又呼籲會員跟隨。工會今日（30日）表示，在工會表達訴求後，國泰表示已改善一月份的更表仍有設計漏洞，包括部份同事並未獲安排長途航班值勤，令有關同事欠缺外站津貼等，嚴重影響同事的薪酬，造成不公的情況，而工會亦接獲多名會員的過勞報告，直斥國泰「拖字訣」、漠視有關問題，故決定將行動升級，而農曆新年為發起按章工作的契機，促請資方「臨崖勒馬」回應五項訴求，避免行班受到影響。



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國泰空中服務員工會表示，理事過去一年接任以來，與公司只有3次由管理層冠名的專題會議，直至工會召開緊急會員大會後，公司才臨時約見工會，進行緊急會議，及在一月更表發布後，再有一次非正式會議，惟公司在會上仍多次迴避工會的訴求，拒絕與工會簽署書面協議。

▼12月6日 國泰空中服務員工會授權工會採取下一步行動▼



工會外務副主席蕭詠恩表示，與公司未能達成任何共識下，工會迫於無奈地宣布將行動升幅，但暫時未決定何時發起按章工作。她續指，工會明白，若在農曆新年期間發起行動，或對公眾造成影響，強調並非工會樂見，促請公司正視工會的5大訴求，並與工會簽訂協議。

5大訴求如下：

1/ 確保編更公平

2/ 制定最低外站休息時間

3/ 恢復與工會的恆常會議

4/ 每程航班增加人手

5/ 檢視新合約CoS20條款



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