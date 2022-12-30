除夕倒數｜維港兩岸晚八時起封路　蘭桂坊兩時起封路　山頂亦封路

撰文：梁晉穎
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除夕將至，警方今日（30日）簡介除夕夜（31日）的特別交通安排，指會因應人流，於港島蘭桂坊、西九文化區及尖沙咀一帶實施人潮管制及改路措施。西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝表示，平安夜都有約2萬人次外出，相信今次會有更多人，封路範圍亦擴大。

港島總區交通部執行及管制組署理警司何淦貽表示，蘭桂坊將於12月31日下午2時至2023年1月1日上午5時，實施人流管制措施並封路，具體安排如下。

封路

下列道路將於12月31日下午8時起封閉：

－　介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

－　蘭桂坊

－　榮華里

－　和安里

－　介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街及安蘭街

視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

－　介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

－　介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

－　介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街

－ 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街

－ 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街

－　擺花街及介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中

何淦表示，第二階段改路實施後，沿雲咸街東行的車輛，只能往雪廠街及下亞厘畢道方向；另外皇后大道中西行車輛，只可右轉向畢打街行駛。

另外，位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月24日晚上9時起至1月1日凌晨1時暫停使用：

－　士丹利街的路旁電單車泊位

－　安蘭街的路旁電單車泊位

－　雲咸街的路旁電單車泊位

Caption:

Thumbnail+1-3:警方簡介除夕夜封路安排。(黃寶瑩攝)

4, 港島總區交通部署理警司何淦貽表示，今次封路會擴大至灣仔及山頂一帶。(黃寶瑩攝)

5, 西九龍交通部署理高級警司劉達輝表示，平安夜尖沙咀有24萬人次，相信除夕夜會更多人，故擴大封路範圍。(黃寶瑩攝)

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