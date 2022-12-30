自辯脫罪青年向律政司索償　指控方隱瞞部份口供　法官今剔除案件

19歲青年被控於2019年11月「大三罷」期間管有鐳射筆，在審訊後被裁定相關罪名不成立。他及後入稟法院，指控方未有披露部份警員口供，向律政司索償52萬元。律政司申請剔除案件，指青年濫用程序等。區域法院法官早前聽取陳詞後，今(30日)頒判辭，批准剔除案件，指青年被裁定罪名不成立後，未有向裁判官申請取得訟費，但在民事程序中提出申索，認為其做法是僭越裁判官的職能。



原告為彭裕謙，被告為律政司司長。彭被指於2019年11月11日，在旺角道與上海街交界被截查搜出有一支鐳射筆，被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用。審訊時彭未有律師代表，自行抗辯，而裁判官指控方未能證明呈堂的鐳射筆，與從彭背包檢取的鐳射筆屬同一枝，因此裁定彭罪名不成立。而彭其後入稟，指涉案警員未有披露部份口供，令他蒙受損失。

法官在判辭中，同意律政司所指，本案屬濫用程序。法官指，彭被裁定罪名不成立後，未有向裁判官申請取得訟費，但在民事程序中提出申索，認為彭的做法是僭越裁判官的職能。法官同意律政司所指，若彭當時向裁判官申請取得訟費，裁判官也不會批准。

法官亦指，彭在案中未有沒有合理理據，其申索亦屬瑣屑無聊，因此剔除案件，並頒令青年需支付律政司的訟費。

案件編號：DCCJ 5519/2021