中醫涉非禮女病人　專家指胸部穴位　醫師觸及前要先獲病人同意

52歲男中醫物理治療師涉於2019年，為一名頭痛女病人治療時非禮對方，包括伸手進衣服內按壓胸側，按摩大腿內側時隔著內褲擦過陰部。他否認非禮罪今（30日）在西九龍法院受審，事主X接受盤問指首次到警署錄口供時，正值香港最混亂的時間，示威者圍剿警署，故只能儘快完成口供，因此口供或有不準確之處；另中醫專家指胸部及腋下均有穴位，推拿有機會觸及，但醫師在事前應先獲病人同意。被告被裁定表證成立，案件押後至明年1月4日作結案陳詞。



被告藍廣宇（52歲），報稱中醫物理治療師，被控於2019年8月29日，在九龍旺角中匯街2號尚慈中醫診所，33號鋪地下內猥褻侵犯女子X。

藍廣宇否認1項非禮罪受審。(劉安琪攝)

事主X望被告改過 「唔好再害任何人」

辯方盤問X指，她事後錄取了4份口供，提問是否第一份口供最清晰及準確。X回應指第一份口供於2019年9月4日錄取，正值香港最混亂的時間。X當時在警署先後向多名不同職級的警員講述事件，等了數小時才有一名女警為其錄口供。雖然X認為女警幫她寫下的供詞與其所言有些出入，但由於警方不批准X自行撰寫，加上之後有示威者圍剿警署，她只能儘快完成口供及離開，故該口供並非一定最準確，之後亦因而需要補錄口供。

辯方再指出，根據涉案診所狹窄的環境，被告無可能伸手穿過X的衣領及腋下觸及其胸部。X不同意，並指她當日穿著比較有彈性的尼龍衫。X另同意她當日大叫「夠了」頗大聲，但之後沒有要求被告不要再按另一邊胸，因為她當時「唔敢、好驚」及「六神無主」。X最後表示上庭作供只為盡自己責任，稱：「我希望佢改過，唔好再害任何人。」

涉案醫管負責人稱 未有聽有人大叫「夠啦！」

中醫師周志豪隨後以專家證人身份作供，他指出推拿的確有機會觸及乳房，因為乳房也存在經絡和穴位，腋下亦有穴位，醫師可以點、按等手法進行推拿。提及推拿時是否需要戴手套，周則指若觸及私處需要，但觸及乳房則不一定，只要女病人同意即可。

涉案醫管負責人、中醫陳結添另供稱，被告於2014年開始在其醫館提供推拿服務。而他案發當日亦身處在醫館內，不曾聽到有人大叫：「夠啦！」

案件編號：WKCC2607/2022