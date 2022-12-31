疫情．最新｜社署：已打三針以上輕症確診院友　1.1起留院舍照顧

2022年最後一日，本港確診個案非常迫近三萬宗，今日（31日）新增29,207宗確診，包括輸入個案大減至424宗，多52人死亡，今日新增33間院舍出現個案，多8宗本地個案帶有新變異病毒株，包括3宗XBB及5宗BQ1.1。



今日疫情概要：



-增29,207宗確診，較昨日升4.95%。

-輸入個案大減至424宗，佔整體個案比率1.45%；相比同日24,940機場入境旅客人次，確診比率則為1.70%，七日平均比率是4.27% 。

-新增52名患者死亡，7日平均死亡率為0.244%，整體死亡率維持至0.45%，累計死亡人數為11,807人。

-本地個案帶有新變異病毒株增加8宗，包括3宗XBB個案累計165宗，另增5宗BQ1.1累計192宗個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.3，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【19:00】社署表示，因應衞生當局由明日（1月1日）起調整安老院及殘疾人士院舍確診院友的安排，即只有接種少於三劑疫苗的院友會獲送往暫託中心接受照顧，社署今日宣布所有暫託中心由明日起會接收上述院友。根據有關安排，已接種三劑或以上疫苗的輕症或無症狀確診院友會獲安排留在院舍照顧，並由醫管局的醫護人員提供適切的治療及支援。

基於上述安排，只有接種少於三劑疫苗的確診院友會獲安排送往暫託中心接受照顧，而重症的確診院友（不論其接種疫苗劑量），均會由醫護人員評估其病徵及病況，並安排送院接受治療。

因此，所有暫託中心由明日起只會接收接種少於三劑疫苗的輕症或無症狀確診患者，當中包括兩間分別於明日及一月二日投入運作的長者暫託中心，即調景嶺體育館及青衣西南體育館。

【18:21】2022年即將過去，但疫情仍未過去。本港今（31日）新增29,207宗確診個案，數字直迫三萬大關，再創九個月以來的新高。由於本港近日已取消機場個案核酸檢測，輸入個案明顯急跌，由近日約一千宗急跌55%，佔整體比率的1.45%。

市民接種二價疫苗後獲發相關證明。

【17:09】政府取消疫苗通行證，但無影響市民打針意欲，隨著與內地通關在即，不少人憂慮有搶針、搶藥，加上本港疫情持續嚴竣，染疫及死亡人數再上升，令各個社區疫苗接種中心近日都出現「撲即日籌」情況，打隊打針人龍現，有市民表示，因擔心通關後出現搶針潮，故要安排家中長者及早打完第三針。

【16:43】港府周三（28日）公布取消疫苗通行證安排，近日接種疫苗人數不跌反升，當中接種第四針疫苗的人數更是創新高，過去七日平均有近一萬人接種，而昨日更有逾15,000打第四針；每日平均疫苗接種總劑次亦繼10月初時重上二萬水平，打第一針的人數亦無顯著下跌，日均約三百多人。

【13:49】內地宣布1月8日入境免隔離，香港隨即撤銷多項社交及入境防疫措施，包括疫苗通行證及限聚令。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（31日）在有線節目《有理有得傾》上表示，內地通關決定是本港放寬防疫措施的重要因素，香港作為內地的「南大門」，應配合內地防疫政策，「內地都鬆，我哋應該配合。」

【09:15】本港正籌備與內地通關，醫務衞生局局長盧寵茂表示，通關屬眾望所歸、民心所向，但人員流通及民生經濟活動增加，亦必然會令疫情加劇，當局擬劃一海外及內地入境香港的疫苗接種要求，強調打針有好處，希望可做到一致性。

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【07:00】香港與內地通關在即。自疫情後內地封關，來港內地旅客及本港水貨客大幅減少，有元朗區居民認為水貨客大多在疫情後轉型，昔日衍生的問題未必會在通關後再次重現。



另外，亦有不少市民指自疫情後三年都無法與家人團聚，但擔心近日內地疫情升溫，表明在通關後不會立刻回內地探親。

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