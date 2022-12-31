除夕倒數｜跨年煙火匯演火熱迎接2023　維港兩岸萬計市民歡送2022

今日是2022年除夕夜，隨著防疫鬆綁，逐步走向復常，今年有多項跨年倒數活動迎接2023年，旅發局跨年倒數活動亦回歸維港兩岸。灣仔會展巨型倒數時鐘重現，在2022年最後半分鐘與市民一起倒數，會展外牆亦會顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕。



踏入2023，歷時十分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演隨即上演，港島十幢沿岸建築的樓頂將發放煙火，配以激光及舞動射燈效果，最佳觀賞位置為尖沙咀海旁入夜後已人頭湧湧。



▼ 1月1日 旅發局「香港跨年倒數」煙火光影匯演照亮維港▼



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▼2022年12月31日除夕夜 尖東海旁愈夜愈熱鬧▼



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「全城同步，跨年倒數!」旅發局的「香港跨年倒數」活動以維多利亞港作舞台，旅發局指，將上演一場寓文化藝術、體育、創意動畫與煙火、光影效果等不同元素於一身的多媒體匯演，展示香港源源活力，連繫全港市民和全球觀眾同步渡過一個熱鬧除夕夜。

▼2022年12月31日除夕夜 尖東海旁人頭湧湧▼



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▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼



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▼12月24日平安夜 市民海港城外迎聖誕節▼

