疫情．最新｜增23361宗確診　機場入境免核酸檢測　輸入減至326宗

踏入2023年第一日，衞生署衞生防護中心今日（1日）公布新增23,035宗本地感染個案，以及326宗檢測陽性輸入個案，總共23,361宗，較昨日少約6,000宗。多62名患者不治，總計增至11,869宗。



近期再有大量院舍院友染疫，逼爆暫託中心。社署昨公布由今日（1月1日）起調整安老院及殘疾人士院舍確診院友的安排，即只有接種少於三劑疫苗的染疫院友會獲送往暫託中心接受照顧，社署今日宣布所有暫託中心由明日起會接收上述院友。根據有關安排，已接種三劑或以上疫苗的輕症或無症狀確診院友會獲安排留在院舍照顧，並由醫管局的醫護人員提供適切的治療及支援。



昨日疫情概要：



-增29,207宗確診，較昨日升4.95%。

-輸入個案大減至424宗，佔整體個案比率1.45%；相比同日24,940機場入境旅客人次，確診比率則為1.70%，七日平均比率是4.27% 。

-新增52名患者死亡，7日平均死亡率為0.244%，整體死亡率維持至0.45%，累計死亡人數為11,807人。

-本地個案帶有新變異病毒株增加8宗，包括3宗XBB個案累計165宗，另增5宗BQ1.1累計192宗個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.3，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【17:19】衞生署衞生防護中心今日公布新增23,035宗本地感染個案，以及326宗檢測陽性輸入個案，總共23,361宗，較昨日少約6,000宗。多62名患者不治，總計增至11,869宗。



【16:50】新年伊始，每年元旦舉行的「好運1月1」 賽馬日今日（1日）於沙田馬場開鑼，有不少人到馬場感受新年氣氛，現場所見「吉位」不多。今年為新冠肺炎疫情以來，防疫措施最寬鬆的一年，隨着政府上月29日取消「疫苗通行證」，未有接種疫苗的市民亦可進入馬場。有市民疫情三年以來，今日首次入場觀看賽事。

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【16:26】在銅鑼灣維園舉行的工展會今日（1日）踏入尾聲，最後入場時間為晚上7時，結束時間為晚上8時，今午時份工展會吸引大量市民到場血拼。多間攤位趁機推出優惠「最後衝刺」清貨，更有部份攤位未入夜，所出售的產品即將售罄，甚至已被搶購一空。下文將盤點現場較受歡迎的優惠。

▼1月1日 工展會最後一日▼



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▼ 1月1日 旅發局「香港跨年倒數」煙火光影匯演照亮維港▼



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▼ 2022年12月31日 尖沙咀人群等候倒數迎2023年▼



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▼ 2022年12月31日 尖沙咀人群等候倒數迎2023年▼



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▼12月30日 日本限降令首日上機乘客簽聲明7日內沒有到過內地▼



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▼12月29日 機場抵港乘客首日無需做核酸檢測▼

