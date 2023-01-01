疫情．最新｜染疫人數屢創新高　已打齊針確診院友今起留院內治療

踏入2023年第一日，本港新冠病毒疫情仍然嚴峻。昨日（2022年12月31日）新增近3萬宗確診個案，再創反彈後新高，累計超過260萬人染疫。



近期再有大量院舍院友染疫，逼爆暫託中心。社署昨公布由今日（1月1日）起調整安老院及殘疾人士院舍確診院友的安排，即只有接種少於三劑疫苗的染疫院友會獲送往暫託中心接受照顧，社署今日宣布所有暫託中心由明日起會接收上述院友。根據有關安排，已接種三劑或以上疫苗的輕症或無症狀確診院友會獲安排留在院舍照顧，並由醫管局的醫護人員提供適切的治療及支援。



昨日疫情概要：



-增29,207宗確診，較昨日升4.95%。

-輸入個案大減至424宗，佔整體個案比率1.45%；相比同日24,940機場入境旅客人次，確診比率則為1.70%，七日平均比率是4.27% 。

-新增52名患者死亡，7日平均死亡率為0.244%，整體死亡率維持至0.45%，累計死亡人數為11,807人。

-本地個案帶有新變異病毒株增加8宗，包括3宗XBB個案累計165宗，另增5宗BQ1.1累計192宗個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.3，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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