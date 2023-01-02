疫情．最新｜新增20230宗確診　74名患者不治再創反彈後單日新高

衞生署衞生防護中心公布新增19,863宗本地感染個案，以及367宗檢測陽性輸入個案，總數20,230宗，比昨日再少3,000宗，連續兩日回落。另有74名患者不治，再創4月8日以後單日新高，累計有11,943 名患者不治。



政務司司長陳國基昨日在社交網站發文指，努力爭取最早在1月8日實施首階段通關，除了現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。他又指通關初期會為往返兩地的旅客預設配額，旅客並需核酸檢測陰性才能過關。香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，令日（2日）起港鐵職員將回到高鐵西九站、羅湖站、落馬洲站等「埋位」準備通車。



今日疫情總覽：



昨日疫情概要：



-增23,361宗確診，較昨日下跌約20.02%。

-輸入個案大減至326宗，佔整體個案比率1.35%；相比同日30,073機場入境旅客人次，確診比率則為1.06%，七日平均比率是3.6% 。

-新增62名患者死亡，7日平均死亡率0.247%，整體死亡率維持至0.45%%，累計死亡人數為11,869人。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.26，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【16:41】衞生署衞生防護中心公布新增19,863宗本地感染個案，以及367宗檢測陽性輸入個案，總數20,230宗。另有74名患者不治，再創4月8日以後單日新高，累計有11,943 名患者不治。

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【16:22】政府資訊科技總監辦公室宣布，隨着多項防疫抗疫措施陸續放寬，支援「疫苗通行證」的「安心出行」電話熱線（2626 3066）以及設於25個港鐵站的流動支援站將於一月八日停止運作。

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▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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【07:05】踏入新一年，本港與內地通關在望，政務司司長陳國基昨日（1日）表示，將爭取最早下周日（8日）實施首階段通關。



《香港01》綜合最新資料，整理成通關攻略，港人規劃出境前，宜確保「三寶」（回鄉證、核酸測試證明及車票/飛機票）準備就緒，其中核酸檢測有效期為採樣後48小時內，並由認可檢測機構發出證明文件。市民可選擇於社區檢測中心採樣，付費索取專供出行之用的紙本證明文件，最快12小時內取得檢測結果，但需付240元，標準收費則為150元，檢測結果24小時內出爐。值得注意的是，出入境時需出示紙本證明，電子版本或手機訊息不會受理。

【07:00】本港新冠肺炎確診個案於2萬宗徘徊，回顧上周（去年12月26日至今年1月1日公布）疫情，錄得本地及輸入個案共164,182宗，比之前一周（去年12月19日至12月25日公布）增加逾兩成半。

上周七日平均留醫病人總數升19.20%，達到5,067人，平均危重總數增30.07%至385人；而上周有407名患者不治，按周增39.86%。對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.021個百分點至0.247%。

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