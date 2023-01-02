市民弔唁榮休教宗本篤十六世　周守仁：佢係一個有勇氣嘅人

天主教榮休教宗本篤十六世日前因健康轉差離世，享年95歲，香港教區安排今日（2日）於堅道聖母無原罪主教座堂舉行弔唁，有市民表示，聽到消息時感到傷心，「點解會咁快離開我哋，覺得好唔開心。」並稱從本篤十六世身上學到，要多為世界和平祈禱。

天主教香港教區主教周守仁今早亦有到教堂弔唁，他表示，對前教宗逝世感到傷感，形容對方是殿堂級神學家。



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聖母無原罪主教座堂今日為榮休教宗本篤十六世安排弔唁，教堂內設置弔唁冊，擺放教宗本篤十六世的照片，不少市民及教徒都前來簽名弔唁。

今早10時香港教區主教周守仁以及副主教甘寶維到達教堂弔唁。周守仁表示，去年9月前赴羅馬時，已得知本篤十六世身體轉差，所以對他離世消息不覺驚奇，但依然感到傷感。

他形容本篤十六世是一個有勇氣的人，「他能夠有勇氣去辭職，教會有人覺得佢唔應該辭職，但係佢為咗教會整體好處，佢唔會堅持喺呢個位置，我好尊重。」

此外，周守仁指本篤十六世面對教會有神職人員捲入性侵犯醜聞，用嚴苛的態度處理相關神職人員，並禁止教會洗黑錢，舉措令人尊敬。他指，本篤十六世為「殿堂級神學家」，有很堅硬的神學基礎。

周守仁表示，9月在羅馬時已得知本篤十六世身體轉差，所以對他離世消息不覺驚奇，但感到傷感。（梁鵬威攝）

到場弔唁的陳先生表示，聽到消息時感到傷心，「點解會咁快離開我哋，覺得好唔開心。」他指，從本篤十六世身上學到要多為世界和平祈禱。

來弔唁的周小姐認為，本篤十六世對長者以及年青人都好好，在他辭任教宗時已感到可惜，今日特意來到懷念他。她又讚賞對方堅守教會原則，「佢反對同性戀，雖然同性戀係個人自由，但佢唔想有同性戀，因為天主教婚姻對象係一男一女。」

聖母無原罪主教座堂一連三日讓信眾前來弔唁，天主教香港教區星期三會為本篤十六世舉行大禮安所彌撒。