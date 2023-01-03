最新疫情｜陳國基去信美加等多國駐港領事　指要求港人檢測無需要

本港疫情仍然嚴峻，昨日（2日）新增20,230宗確診，比昨日少3,131宗，連續兩日回落。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，近日為假期，檢測數字或減少，故需視乎開學後，學校呈報的陽性比例是否有所減少，以及需視乎污水監察走勢是否向下，才能確定是否已見頂回落。



實政圓桌立法會議員田北辰昨引述消息表示，高鐵服務會分三階段重啟行車路線，首階段只涉及短途列車，即深圳北、廣州南等六個車站；次階段會涉及長沙、潮汕等；最後才是北京、上海等車站。按照港鐵之前的說法，會於通關前的三天售票，即有望本周四（5日）開售。



昨日疫情概要：



-增20,230宗確診，比昨日少3,131宗。

-輸入個案367宗，佔整體個案比率1.81%；相比同日29,068機場入境旅客人次，確診比率則為1.26%，七日平均比率是3.30%。

-新增74名患者死亡，再創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.264%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為11,943人。

-累計5,233名病人留院，當中535人為新增確診病人，新呈報23宗危殆及42宗嚴重個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.227，即一名患者仍傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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▼ 1月1日 工展會閉幕日逼爆▼



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▼ 1月1日 605人參加元旦冬泳拯溺錦標大賽▼



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▼ 1月1日 元旦賽馬日投注額17億▼



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【14:56】政務司司長陳國基表示，留意到近日一些國家，包括澳洲、加拿大、法國、印度、韓國和美國，對來自香港旅客實施登機前提供新冠檢測陰性證明的要求。陳國基指，港府認為施加有關措施既無需要亦不合適，因此他昨已去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述本港最新防疫安排，以讓相關國家更好掌握實況並重新檢視措施。

【10:35】近日本港掀起搶購止痛退燒藥潮，當中多個含撲熱息痛成份的品牌緊張，包括必理痛。社區組織協會幹事連瑋翹今早指，近日都有街坊表示想買藥「看門口」但未能成功致出現「信心危機」，認為由政府向基層派藥有助回復信心，建議當局可參考以往派抗疫物資方法，利用康健中心、長者中心及有接觸弱勢社群的地區團體派發。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



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【10:15】公立醫院正處冬季服務高峰期，多間公院急症室逼爆。截至今早（3日）10時，廣華醫院、威爾斯親王醫院等六間公院急症室最長等候時間均達上限的8小時。醫管局總行政經理（綜合臨床服務） 李立業在電台節目指，近期每日有逾4000病人求診，不少是重症、長者或長期病患，每日入院個案也多達逾千個，預料即使新年假期完結，前往急症室求診人數仍會飆升，未來數日屬關鍵時期，呼籲輕症的市民考慮到私人診所或醫院求醫，或使用遙距診症服務。

【09:32】中港兩地料最快下周日（8日）首階段通關，港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文今早估計通關後市民回鄉，在人員流動及聚集下很大可能有更多傳播，但他指如內地的病毒株與香港或外地的相若，通關所帶來的風險也不會太大，無需太擔心。去年本港第五波初期，政府因應有倉鼠被驗出病毒下「殺鼠令」，至今仍禁止倉鼠進口。潘烈文形容，動物帶病毒後傳播情況仍是未知之數，因此如要重新讓倉鼠進口，須加入檢測或篩選，以提高安全系數。

▼2022年1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼



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