周四「小寒」不冷最高21度　1.8憧憬通關稍見清涼降驟雨

告別聖誕及新年長假期後，本港天氣稍見回暖。天文台表示，東北季候風會在未來數天持續影響華南，又預料受高空擾動影響，下週初廣東沿岸及南海北部有幾陣雨。港府正爭取最早於下周日( 8日 )通關，天文台預料當日及翌日有一兩陣雨，意味或需在雨中迎送出入境人潮。

另外，後天 ( 5日 )將踏入「小寒」，惟天氣未見寒冷，當日氣溫預料介乎17至21度，部分時間有陽光。



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天文台表示，東北季候風正影響廣東，一道雲帶正覆蓋該區。今日天氣預測方面，大致多雲，早上天氣清涼，吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁。展望未來數日部分時間有陽光。

天文台又指，東北季候風將在未來數天持續影響華南，一道雲帶會在明日繼續覆蓋該區，而該雲帶會在本週後期轉薄 。預料受高空擾動影響，下週初廣東沿岸及南海北部有幾陣雨。

本周五最高22度

天文台九日天氣預報顯示，未來數日氣溫逐步回暖，本周五（6日）最高氣溫達22度，隨後則稍微回落，本周六至下周四（12日）最高氣溫俳佪19至21度。不過，下周日起一連兩日（7日及8日），天氣稍見不穩，將轉為大致多雲，有一兩陣雨，氣溫則稍降至16至19度。各界正憧憬本港與內地全面通關，預料屆時出門時或需帶備雨具。

後天 ( 5日 )為廿四節氣中的「小寒」，代表天氣乾燥而寒冷，不過還未到冬季最冷的時候。天文台料當天部份時間有陽光，氣溫升至介乎17至21度，天氣仍相當和暖。

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