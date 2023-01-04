疫情．最新｜疫情回穩　增16423宗確診　多63人死亡

撰文：黃煦緻 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈 陳葆琳 洪芷菁 鄧康翹
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本港疫情回穩，連續兩日回落至二萬宗以下，今日（4日）新增16,423宗確診，包括401宗輸入，多63人死亡，累計12,081宗死亡，多31間院舍出現感染個案。

香港與內地最快周日（8日）通關，消息指，通關首階段會先開放港鐵落馬洲支線落馬洲站，以及文錦渡口岸；並設配額制，傾向每日5萬個以下，以先到先得方式取籌。廣深港高鐵初期不會恢復營運，羅湖口岸也因深圳方面工程未完成，押後重開，港府最快今日（4日）交代詳情。連同港珠澳大橋及深圳灣口岸，即會有4個陸路口岸可供市民往返內地。有消息指，中港通關暫定以每日5萬個配額，落馬洲往返福田口岸佔3.5萬個、深圳灣佔1萬個、文錦渡佔5000個。

今日疫情概要：

-增16,423宗確診，連續兩日下降至二萬宗水平。

-輸入個案401宗，佔整體個案比率2.44%；相比同日27,115機場入境旅客人次，確診比率則為1.48%，七日平均比率是2.44%。

-新增63名患者死亡，7日平均死亡率為0.28%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增4宗，包括1宗BF.7累計共13宗，XBB多3宗共168宗。

疫情．1.3｜單日確診回落至1.6萬宗　消息指通關限配額先到先得
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.17，較過去多日明顯回落。（港大醫學院圖片）

▼1月3日　「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼

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▼1月3日　大批市民辦理回鄉證▼

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▼1月3日　香園圍邊境管制站一片寂靜▼

▼1月3日　數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼

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▼1月2日　高鐵西九龍站準備重開▼

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通關｜田北辰：高鐵未能在首日復運是天大笑話　港人不能直通廣州

【11:52】香港與內地免檢通關最快將於本月8日（周日）實施，停運近3年的高鐵不納入首階段投入服務。立法會議員田北辰今日（4日）在電台節目中表示，花費公帑千億元興建的高鐵在通關首日不能復運是天大笑話，他亦不明所以，感覺上是「我哋急、佢哋唔急」，形容「大門已開，小門開不了」。

他又指，城際直通車已廢武功，高鐵又不通，旅客在落馬洲站轉往福田口岸不能即時接駁鐵路上廣州，並不方便。

醫管局稱指定診所及遙距診症每日服務4000人次　議員促增聘醫生

【10:50】隨著染疫人數上升，醫管局的指定診所及遙距診症服務近日難以預約，新界東醫院聯網部門主管(家庭醫學)梁堃華今早（4日）在電台節目指，留意到相關情況，當局也一直在增加服務量，兩項服務合計現時每日服務量已較早前增逾一倍，目前逾半服務名額會優先留予高風險群組，建議風險較低、症狀輕微的人士考慮向私家醫生求醫，如有任何醫療上的憂慮可致電醫療查詢支援熱線（1836115）。

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搶藥潮｜藥劑師學會指5日藥足夠有餘　業界稱買散裝藥要看原裝盒

【09:53】本港近日撲熱息痛藥物供不應求，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（4日）在電台節目上指，市民買藥「看門口」屬無可厚非，但提醒市民不要囤積，「5日已經足夠有餘。」港九藥房總商會副理事長張德榮在同一節目上則提醒市民，如在藥房買散裝藥，應要求店員取出原裝盒，如盒上有香港註冊號碼才購買。

通關｜消息指初期暫定3口岸每日共5萬個配額　福田最多有3.5萬個

【09:50】消息指，中港通關暫定於1月8日，當日開始每日會有5萬個通關配額，初步會分配予福田口岸(即香港落馬洲口岸)、深圳灣口岸及文錦渡口岸，落馬洲口岸有3.5萬個配額，深圳灣有1萬個，餘下5000個分予文錦渡口岸。另有消息指，1月15日會有再開放多兩個口岸，分別是皇崗及蓮塘香園圍口岸。

▼1月2日　聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼

通關｜消息：港鐵落馬洲站、文錦渡口岸先開　配額先到先得通關｜辦回鄉證要等兩小時　家長擬帶女上上海與三年未見丈夫團聚通關｜直擊口岸準備　落馬洲皇巴站雜草除　葵涌碼頭仍滿泊旅巴必理痛缺貨｜社協指街坊買藥撲空現信心危機　通關或令搶藥潮加劇確診個案回落至16186宗　多75人死創四月新高　8歲男童情況嚴重港大推算：過去一周每日增2.67萬至8萬人染疫　近兩日呈回落趨勢通關｜港大專家稱僅篩查單一國家旅客效用低　再進口倉鼠須先檢測通關內地｜陳恒鑌期望初期配額4萬　逾百跨境巴士準備就緒通關內地｜梁振英：港準備就緒 粵港關係發展將是「爆發式」！東環、翠林花園、鴻福苑等污水監測呈陽性　政府派4.5萬個快測包盧寵茂視察伊利沙伯醫院　稱加強高峰期病人服務　減公院壓力美加等多國要求港旅客提供陰性證明　陳國基已去信駐港領事促撤銷急症室輪候｜廣華等6院須輪逾8小時　醫管局料未來數天求診數續飆

▼1月3日　醫務衞生局長盧寵茂視察伊利沙伯醫院▼

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