疫情．最新｜疫情回穩　增16423宗確診　多63人死亡

本港疫情回穩，連續兩日回落至二萬宗以下，今日（4日）新增16,423宗確診，包括401宗輸入，多63人死亡，累計12,081宗死亡，多31間院舍出現感染個案。



香港與內地最快周日（8日）通關，消息指，通關首階段會先開放港鐵落馬洲支線落馬洲站，以及文錦渡口岸；並設配額制，傾向每日5萬個以下，以先到先得方式取籌。廣深港高鐵初期不會恢復營運，羅湖口岸也因深圳方面工程未完成，押後重開，港府最快今日（4日）交代詳情。連同港珠澳大橋及深圳灣口岸，即會有4個陸路口岸可供市民往返內地。有消息指，中港通關暫定以每日5萬個配額，落馬洲往返福田口岸佔3.5萬個、深圳灣佔1萬個、文錦渡佔5000個。



今日疫情概要：



-增16,423宗確診，連續兩日下降至二萬宗水平。

-輸入個案401宗，佔整體個案比率2.44%；相比同日27,115機場入境旅客人次，確診比率則為1.48%，七日平均比率是2.44%。

-新增63名患者死亡，7日平均死亡率為0.28%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增4宗，包括1宗BF.7累計共13宗，XBB多3宗共168宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.17，較過去多日明顯回落。（港大醫學院圖片）

▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



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▼1月3日 大批市民辦理回鄉證▼



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▼1月3日 香園圍邊境管制站一片寂靜▼



▼1月3日 數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼



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▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼



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【11:52】香港與內地免檢通關最快將於本月8日（周日）實施，停運近3年的高鐵不納入首階段投入服務。立法會議員田北辰今日（4日）在電台節目中表示，花費公帑千億元興建的高鐵在通關首日不能復運是天大笑話，他亦不明所以，感覺上是「我哋急、佢哋唔急」，形容「大門已開，小門開不了」。



他又指，城際直通車已廢武功，高鐵又不通，旅客在落馬洲站轉往福田口岸不能即時接駁鐵路上廣州，並不方便。

【10:50】隨著染疫人數上升，醫管局的指定診所及遙距診症服務近日難以預約，新界東醫院聯網部門主管(家庭醫學)梁堃華今早（4日）在電台節目指，留意到相關情況，當局也一直在增加服務量，兩項服務合計現時每日服務量已較早前增逾一倍，目前逾半服務名額會優先留予高風險群組，建議風險較低、症狀輕微的人士考慮向私家醫生求醫，如有任何醫療上的憂慮可致電醫療查詢支援熱線（1836115）。

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【09:53】本港近日撲熱息痛藥物供不應求，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（4日）在電台節目上指，市民買藥「看門口」屬無可厚非，但提醒市民不要囤積，「5日已經足夠有餘。」港九藥房總商會副理事長張德榮在同一節目上則提醒市民，如在藥房買散裝藥，應要求店員取出原裝盒，如盒上有香港註冊號碼才購買。

【09:50】消息指，中港通關暫定於1月8日，當日開始每日會有5萬個通關配額，初步會分配予福田口岸(即香港落馬洲口岸)、深圳灣口岸及文錦渡口岸，落馬洲口岸有3.5萬個配額，深圳灣有1萬個，餘下5000個分予文錦渡口岸。另有消息指，1月15日會有再開放多兩個口岸，分別是皇崗及蓮塘香園圍口岸。

▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



▼1月3日 醫務衞生局長盧寵茂視察伊利沙伯醫院▼

