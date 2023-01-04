有何比這一切更重要？

剛過去的聖誕節，當送出這張電子聖誕卡後，有朋友問我，為什麼卡上有一棵倒轉的聖誕樹？

其實，這創作意念由我而來，亦感謝相關同事花時間助我完成。我告訴朋友，倒轉的聖誕樹是火樹銀花的倒影或反射影像。而反射影像的英文一詞「Reflection」，有另一意思，就是反思。我回覆說：「It is reflection - a good time for us to reflect on our good selves for a better us of next year」。心意是藉著聖誕，反思一下去年的我們，令今年的我們成長更豐盛。

撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



執筆之時，正值年終歲首交替，坐言起行，我亦反思一刻與各看官分享：

隨著最近社會復常之路穩步前進，聖誕節至新年期間，在自己工作的醫院和聯網，需要入院就醫的病人需求，也與2019年新冠爆疫前的冬季不相伯仲；但不同的是醫護卻要同時處理新冠和非新冠病人，所帶來的挑戰更大，亦要比以往多費心神，執行更嚴謹的防感染控制措施和護理程序。無論在我們的急症室、病房、門診，上上下下所有同事都全程投入服務大眾病者，實在忙得不可開交。

我們的醫護人員不分晝夜，全心全意服務病患及他們的家人，緃使勞碌亦絕不退縮。我亦觀察到另一角度，就是我們的醫護同工的機動性和彼此配合的流暢性，每一波疫情後，都有非常明顯的躍進，醫療質素亦維持在高度專業的國際水平上。醫管局亦會繼續密切留意情況，及時調撥資源，和同事一同攜手應對。

過去一年，常有聞公立醫院不少中流砥柱的同事選擇離開，有的轉投私家醫院或醫療集團，有的帶兒女海外升學，亦有舉家移民；離開的有多年寶貴臨床經驗，入職補位的卻有不少最近畢業的大學生，經驗尤淺，難免稀釋了以往醫療團隊整體的高濃度專科資歷水平。

但我觀察到的另一角度是，隨著資深同事離去所留下的升職崗位，由較年輕但專科知識旗鼓相當的醫護人員晉升，他們在照顧病人同樣熱誠進取，在巨大的醫療需求壓力下，仍持續探索各種可行解決方法，並與志同道合的同僚，努力不懈構建智慧型醫院的嶄新服務程序，表現有目共睹。再者，雖離開的是有，但加入的也多，令整體上醫、護、專職醫療的人數與過往數年相比，仍有增長，代表寶貴的新人種子不斷撒下，假以時日，成果拭目以待。

在九龍東醫院聯網上任聯網總監一職已有半年多，還有何比這一切發現更重要呢？就是彼此信任。能與各位雖然可以另謀高就，但仍然選擇留低的同路人，彼此信任、同負一軛、並肩作戰，令我的服務生涯有你們同行，感到無限光榮！

自己而言，能把反思養成習慣也非常重要！

一年之始，在此先祝各位「凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。」（節自聖經）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

