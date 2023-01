有何比這一切更重要？

剛過去的聖誕節,當送出這張電子聖誕卡後,有朋友問我,為什麼卡上有一棵倒轉的聖誕樹?

其實,這創作意念由我而來,亦感謝相關同事花時間助我完成。我告訴朋友,倒轉的聖誕樹是火樹銀花的倒影或反射影像。而反射影像的英文一詞「Reflection」,有另一意思,就是反思。我回覆說:「It is reflection - a good time for us to reflect on our good selves for a better us of next year」。心意是藉著聖誕,反思一下去年的我們,令今年的我們成長更豐盛。

撰文:九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



執筆之時,正值年終歲首交替,坐言起行,我亦反思一刻與各看官分享:

隨著最近社會復常之路穩步前進,聖誕節至新年期間,在自己工作的醫院和聯網,需要入院就醫的病人需求,也與2019年新冠爆疫前的冬季不相伯仲;但不同的是醫護卻要同時處理新冠和非新冠病人,所帶來的挑戰更大,亦要比以往多費心神,執行更嚴謹的防感染控制措施和護理程序。無論在我們的急症室、病房、門診,上上下下所有同事都全程投入服務大眾病者,實在忙得不可開交。

我們的醫護人員不分晝夜,全心全意服務病患及他們的家人,緃使勞碌亦絕不退縮。我亦觀察到另一角度,就是我們的醫護同工的機動性和彼此配合的流暢性,每一波疫情後,都有非常明顯的躍進,醫療質素亦維持在高度專業的國際水平上。醫管局亦會繼續密切留意情況,及時調撥資源,和同事一同攜手應對。

過去一年,常有聞公立醫院不少中流砥柱的同事選擇離開,有的轉投私家醫院或醫療集團,有的帶兒女海外升學,亦有舉家移民;離開的有多年寶貴臨床經驗,入職補位的卻有不少最近畢業的大學生,經驗尤淺,難免稀釋了以往醫療團隊整體的高濃度專科資歷水平。

但我觀察到的另一角度是,隨著資深同事離去所留下的升職崗位,由較年輕但專科知識旗鼓相當的醫護人員晉升,他們在照顧病人同樣熱誠進取,在巨大的醫療需求壓力下,仍持續探索各種可行解決方法,並與志同道合的同僚,努力不懈構建智慧型醫院的嶄新服務程序,表現有目共睹。再者,雖離開的是有,但加入的也多,令整體上醫、護、專職醫療的人數與過往數年相比,仍有增長,代表寶貴的新人種子不斷撒下,假以時日,成果拭目以待。

在九龍東醫院聯網上任聯網總監一職已有半年多,還有何比這一切發現更重要呢?就是彼此信任。能與各位雖然可以另謀高就,但仍然選擇留低的同路人,彼此信任、同負一軛、並肩作戰,令我的服務生涯有你們同行,感到無限光榮!

自己而言,能把反思養成習慣也非常重要!

一年之始,在此先祝各位「凡事興盛,身體健壯,正如你的靈魂興盛一樣。」(節自聖經)

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作,逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事,後世以「杏林」稱頌醫護,數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園,透過文字細數杏林人、杏林事,分享箇中點滴緣由。