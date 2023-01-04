指妻未滿足性生活　父認性侵女兒逾百次　報告指行為禽獸囚7年

中年父親聲稱與妻子性生活未能滿足，找6歲女兒洩慾，包括要對方替他手淫及口交，又曾在下體塗精油在女兒兩腿之間抽插。女兒長大後向母親透露有輕生念頭，才揭發事件。女兒更稱被父親性侵逾百次，更在性侵時想過切掉父親的陽具。父親早前承認非禮及虐兒等15項罪名，法官今（4日）在高等法院判刑指，報告顯示因被告自私和禽獸行為，令女兒留下烙印，最終判他監禁7年。



現年48歲的被告，曾任裝修工，現已離婚。他承認10項非禮、1項企圖非禮、2項向16歲以兒童猥褻行為和2項虐兒罪。控罪介乎於2014至2019年間，當時X約為6至11歲。

現年48歲的被告認非禮及虐待其女兒X等15罪，在高等法院被判監7年。

X稱3歲起遭被告不同方式非禮

X在錄影會面透露她早於她3歲時已遭被告用不同方式侵犯。被告會摸X的胸和私處，把她的手放入被告的內褲替被告手淫，或迫她口交。被告替她洗澡時，又會以陽具觸及X的屁股和腰，或趁X入睡舔她私處。

X曾想過切掉被告陽具

X又指，被告多番把陽具放在她大腿間抽插，有時更會在陽具塗上精油，但未有插入。有次她感痛楚，直言想過切掉被告的陽具，又指曾感有「鐵柱」圖插其私處。該些事件平均每星期便發生1、2次，合共逾100次。

X於2019年向母投訴遭被告脫去褲子，X母得知後要被告搬走。X於2021年現輕生念頭，看精神科醫生後被診斷患抑鬱症。她並透露遭被告性侵，事件轉介社工報警。

警誡下強調無插入去

被告於2021年10月23日被捕，他警誡下稱有除他及女兒的衫褲下作親密行為，但強調無插入。被告承認有性侵X，並解釋因和妻子的性生活未能得到滿足。

案件編號：HCCC170/2022