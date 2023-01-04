生意失敗性生活未滿足　父認性侵女兒逾百次　影響事主一生囚7年

中年父親聲稱與妻子性生活未能滿足，找6歲女兒洩慾，包括要對方替他手淫及口交，又曾在下體塗精油在女兒兩腿之間抽插。女兒自小三至小四年級已有輕生念頭，後來證實患上抑鬱症，才揭發她小自遭父親性侵逾百次，更曾想過切掉父親的陽具。父親早前承認非禮及虐兒等15項罪名，法官邱智立今（4日）在高等法院判刑時引述報告指，因被告的自私和禽獸行為，令女兒留下畢生烙印。邱官亦指，即使被告表示感到內疚，但他對女兒所造成的傷害，是完全沒有幫助，且X年幼被性侵時，家中只有她和被告，其影響將會是永久和深遠，最後判被告入獄7年。



現年48歲的被告，曾任裝修工，現已離婚。他承認10項非禮、1項企圖非禮、2項向16歲以兒童猥褻行為和2項虐兒罪。控罪介乎於2014至2019年間，當時X約為6至11歲。

現年48歲的被告認非禮及虐待其女兒X等15罪，在高等法院被判監7年。

X自小學三至四年級已有自殺傾向

邱官判刑時引述事主X的創傷報告，指她因被被告性侵，自小三至小四年級已有自殺念頭，常感焦慮，對男性失去信任，若有男性接近就會過度警覺。此外，X有創傷後遺症等病徵，其自我形象和集中力受破壞，因此停學。

生意失敗等影響至心理病態

邱官透露被告的求情內容，他在信中稱因生意失敗受打擊，加上和妻子的感情出現問題和性生活不協調，令被告的心理處於病態，因此視女兒為洩慾對象。他感到可恥，亦知女兒會憎恨他。

被告行為令X一生感到悲憤羞辱

邱官斥責被告干犯令人髮指的罪行，指被告作為父親，有責任愛護X。惟他不但沒有履行此責任，更在X的3、4歲時起性侵對方，把女兒視為洩慾對象，徹底摧毀X的童年。而報告顯示因被告自私和禽獸行為，令女兒留下烙印，而此影響將會是永久和深遠，令她一生感到悲憤和羞辱。雖然辯方律師指，被告感內疚，惟法官指就X所受傷害而言，被告的愧疚對X完全沒有幫助，且X年幼被性侵時，家中只有她和被告，不難想像X當時的恐懼和無助，故判被告監禁7年，認為刑期可反映被告應負的刑責。

高院法官邱智立判詞時稱，雖然被告稱感內疚，但認為他對女兒的傷害，其愧疚也沒有甚麼幫助。（資料圖片）

X稱3歲起遭被告不同方式非禮

X在錄影會面透露她早於她3歲時已遭被告用不同方式侵犯。被告會摸X的胸和私處，把她的手放入被告的內褲替被告手淫，或迫她口交。被告替她洗澡時，又會以陽具觸及X的屁股和腰，或趁X入睡舔她私處。

X曾想過切掉被告陽具

X又指，被告多番把陽具放在她大腿間抽插，有時更會在陽具塗上精油，但未有插入。有次她感痛楚，直言想過切掉被告的陽具，又指曾感有「鐵柱」圖插其私處。該些事件平均每星期便發生1、2次，合共逾100次。

X於2019年向母投訴遭被告脫去褲子，X母得知後要被告搬走。X於2021年現輕生念頭，看精神科醫生後被診斷患抑鬱症。她並透露遭被告性侵，事件轉介社工報警。

警誡下強調無插入去

被告於2021年10月23日被捕，他警誡下稱有除他及女兒的衫褲下作親密行為，但強調無插入。被告承認有性侵X，並解釋因和妻子的性生活未能得到滿足。

案件編號：HCCC170/2022