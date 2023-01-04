公眾殮房遺體接收量飆6成　衞署料新法醫學大樓足以應付春節需求

近日本港每日離世確診患者回升，衞生署法醫科主任顧問醫生潘偉明今日（4日）表示，近日公眾殮房接收遺體數目確呈上升趨勢，由以往一日30具升至50具，加上部份人忌諱農曆年間辦喪禮，殮房有一定壓力，但他相信新界（沙田）法醫學大樓（前名富山公眾殮房）上周四正式啟用後，足以應付到農曆新年高峰期的需求。



至於大樓是否足以應付日後疫情需要，潘偉明回應指，即使大樓不能夠應付所有大型災難，但如突發情況會啟用空地的冷凍貨櫃作臨時遺體貯存裝置，可存放多3000具遺體，再加上現時殮房及部份正停用殮房，本港可儲存5000多具遺體。



衞生署法醫科主任顧問醫生潘偉明表示，近日接收遺體數目有上升趨勢，但相信新大樓啟用後足以應付農曆新年高峰期需求。（林靄怡攝）

衞生署早前重置富山公眾殮房並易名為新界（沙田）法醫學大樓，大樓上周四（2022年12月29日）啟用，內設有各種法醫病理學設施，包括冷藏室、冷凍庫、剖驗套間、X光機及化驗室等。同時，大樓也會用作執法人員的培訓地點，供進行刑事偵查和罪案現場調查培訓之用。

近日疫情升溫，第五波初期公眾殮房爆滿會否重演？潘偉明同意，近月因為疫情嚴峻，遺體儲存量一直維持高位，本月較上月初遺體儲存量上升近300多具：「以前一日大概收30具遺體，𠵱加一日係收50具遺體。」

有見及此，衞生署上月中將400具遺體分流新大樓，以免其他殮房過於擠迫，而每到冬天、農曆新年殮房都出現爆滿情況，因市民一般不喜歡在新年期間辦白事，潘偉明預期，到月底遺體儲存量或會上升，但相信新落成的大樓足以應付高峰期。

新界（沙田）法醫學大樓啓用於上周四（12月29日）啟用，儲存容量由200具增加至830具。（林靄怡攝）

被問到會否擔心第五波疫情重演，他認為，現時情況未有如去年初嚴重，去年整年亦較以往多收近4000具遺體，高峰期一日平均更收近100具遺體，故當時公眾殮房根本不敷應用，需要動用空地的冷凍貨櫃儲放遺體。

在第五波疫情高峰時期，葵涌及富山公眾殮房附近政府用地都設冷凍貨櫃儲放遺體，今日所見，富山公眾殮房附近政府用地只保留部份冷凍貨櫃儲放遺體，相關冷凍貨櫃亦已插上電源，但暫時未啟用。

他表示，新落成的大樓雖然由過往遺體儲存容量只有200具增加至830具，但不能夠應付所有大型災難，但如突發情況仍會啟用空地的冷凍貨櫃。冷凍貨櫃可存放多3000具遺體，再加上現時殮房及部分停用殮房可儲存5000多具遺體。

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人手方面，他表示現時衞生署有16個法醫，仍有3個空缺，同意近年因有法醫移民及調到其他部門而流失增加。他亦指，因有不少病理學醫生會到醫管局工作，招聘人手方面有困難。

另外，潘偉明表示，沙田法醫學大樓是全港首次在公眾殮房設有電腦掃描室及固定的X光機，會在下周一（9日）投入服務，方便法醫病理科醫生有更多途徑了解遺體狀況和進行深入病理學研究。

大樓亦為離世者家屬提供更多合適空間和更寬敞的環境，並設有三間室內遺體告別室，供家屬舉行簡單送別儀式。大樓啓用後，現時的富山公眾殮房將於1月7日起停止運作。此外，政府正籌劃重置堅尼地城域多利亞公眾殮房，以應付日漸增加的需求。