2.8公里輸水隧道　連接九龍副水塘及下城門水塘　增防洪能力

政府早前推展水塘間轉運隧道計劃，建造一條長約2.8公里的輸水隧道，連接分別位於九龍副水塘的進水口和下城門水塘的排水口，並於2022年10月完工。

渠務署指，暴雨期間九龍水塘群有可能滿溢至下游，造成市區水浸，新建的隧道可將水流轉運至下城門水塘，騰出約35萬立方米的蓄洪空間，即約150個標準泳池的容量，改善深水埗、長沙灣和荔枝角地區的防洪能力。



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輸水隧道貫通九龍副水塘及下城門水塘

現時深水埗、長沙灣和荔枝角的防洪設施於40多年前建造，未能符合所需的防洪標準。繼荔枝角雨水排放隧道於2012年完成，水塘間轉運隧道計劃的工程亦於2019年2月展開，2022年10月完工，斥資12億2,200萬元。

「水塘間轉運隧道計劃」包括建造一條由九龍副水塘至下城門水塘長約2.8公里、直徑3 米的輸水隧道，以及位於九龍副水塘的進水口和下城門水塘的排水口。

隧道設計水流量每秒約34立方米，流速為每秒約6米。九龍副水塘有約80萬立方米容量，當儲水量超過45萬立方米，進水口的智能水閘便會開閘讓水流經輸水隧道。

渠務署工程師：設施兼備雙重作用

渠務署高級工程師溫南豐指，設施兼備「防洪」及「惜水」雙重作用，屬創新之舉。暴雨期間，九龍水塘群有可能滿溢並流到下游，造成市區水浸。防洪設施可在大雨前預先將九龍副水塘收集的地面徑流，轉運至下城門水塘，騰出約35萬立方米的蓄洪空間，即約150個標準泳池的容量。如此便能減少地面徑流流入下游市區，從而改善深水埗、長沙灣和荔枝角地區的防洪能力。

防洪設施亦具「惜水」作用，預計平均每年可收集約340萬立方米的食水，即約1,360個標準泳池的容量。

降低噪音及確保水質成工程挑戰

溫南豐表示，工程面對兩個挑戰——噪音及水質。例如施工期間會製造聲浪，而隧道亦會出現震動，故選擇鑽挖機來挖掘隧道，替代以炸藥爆破，從而減低聲浪。

由於工程於水塘進行，有可能污染水質，故先加設雙層隔沙帳幕圍繞工程範圍，再在隔沙帳幕內興建臨時圍堰圍封施工位置，及每星期檢驗水質三次。工程期間並沒有影響水塘水質。

輸水隧道由於位處獨特地形，施工地點需在下城門水塘向九龍副水塘推進。工程運用由德國設計的隧道鑽挖機，同時鑽挖及利用機械臂將過萬件預製件安裝於隧道管壁。