疫情．通關｜港鐵：1.8重開來往東鐵落馬洲站列車　最快4分鐘一班

撰文：黃煦緻 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈 呂穎姍 黃偉倫
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行政長官李家超今午（5日）舉行記者會宣布1月8日與內地通關，第一步通關，海陸空每日限額為6萬人，即每日最多可有6萬港人北上，包括5萬人可經陸路口岸北上，1萬人可經海空口岸。

當中，港人經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數上限，須先經網上預約系統預約，系統今傍晚6時推出，可經www.gov.hk（香港政府一站通）網站登記，每名申請人可為最多三名同行人士預約。不過，傍晚6時開始，新設的系統極繁忙，長期加載中（LOADING）兼白畫面。

疫情方面，本港連續第三日回落至二萬宗以下水平，今日（5日）新增18,422宗確診，較昨日增加12%，包括164宗輸入個案，多68人死亡。另外，有28間院舍出現確診個案，共37名院友及職員中招。

網上預約系統今傍晚6時開放一CLICK登入

今日疫情概要：

-增18,422宗確診，連續三日下降至二萬宗以下水平。

-輸入個案大減至164宗，佔整體個案比率0.89%；相比同日26,569機場入境旅客人次，確診比率則為0.62%，七日平均比率是1.76%。

-新增68名患者死亡，7日平均死亡率為0.284%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,149人。

-本地個案帶新變異病毒株增8宗，包括5宗BF.7累計共18宗，BQ1.1多3宗共195宗。

疫情．1.4｜連續兩日降至1.6萬宗　三口岸通關名額5萬個
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.117，回落至接近1。（港大醫學院圖片）

▼1月5日　港府公布與內地通關細節▼

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【19:05】港鐵表示，落馬洲站將於1月8日重開，東鐵會提供來往金鐘及落馬洲站的列車服務，於09:00至20:00維持4至8分鐘一班，其他時段5至14分鐘一班。

【18:15】通關預約系統傍晚6時推出，市民可經香港政府一站通（www.gov.hk）網站登記，但傍晚6時開始，新設的預約頁面繁忙，長期加載中（LOADING）兼白畫面，無法預約。

疫情｜增18,422宗確診　輸入個案大減至164宗　多68人死

【17:15】新冠肺炎疫情持續，本港今（5日）新增18,422宗確診，較昨日微升12.17%。由於本港自取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，由上周的1,306宗跌至今日的164宗，佔整體個案比率的0.89%。

大埔廣場、葵賢苑及啟業邨污水監測呈陽性　政府派4.5萬個快測包

【17:14】政府今日（5日）公布，大埔區、葵青區及觀塘區多幢住宅，涉及大埔廣場、葵賢苑及啟業邨污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

通關｜盧寵茂稱撲熱息痛供應穩定　設特別儲備不排除立法規管買賣通關｜2.7萬跨境學童新春後恢復來港面授課　不計入通關名額通關內地｜1日6萬個出入境名額　一文看清7個口岸名額、開放時間通關｜須持48小時內核酸陰性才可過關　李家超：風險可控

【15:29】醫務衞生局局長盧寵茂：

就退消止痛藥供應，政府通過額外採購，已建立特別藥物儲備，政府會考慮按照情況，除公營醫療外，會針對性支持私營醫療設施，能提供足夠退燒止痛藥物，亦會用額外採購儲備預留比有需要弱勢社群，不排除在需要情況下對買賣作規管，包括立法規管。

通關｜高鐵不遲於1.15重啟　新增廣州東站　恢復往返福田、深圳北通關內地｜北上需持48小時核酸陰性證明　一文看清檢測站及收費

▼1月4日　東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼

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【15:15】保安局局長鄧炳強：

7個口岸將會恢復疫情前正常通關時間，除了機場維持24小時，港澳客運，中港客運，及港珠澳大橋都會24小時

其他口岸開放時間：

深圳灣：早上6時半至凌晨0時

文錦渡：早上7時至晚上10時

落馬洲支線/ 福田口岸：早上6時半至10時半

通關｜3陸路口岸恢復疫情前開放時間　市民須出示陰性及預約證明

【15:10】政務司司長陳國基：

開放口岸：

分為兩類，第一類：港澳碼頭、中港瑪頭、機場、港珠澳大橋均為可透過售票機制管控口岸，由於有關設施可透過運力限制出入境人士數量，政府無需設限額。

第二類為陸路口岸，會設出入境限額

3個陸路口岸限額：

深圳灣：1萬人

文錦渡：5000人

落馬洲支線：3.5萬人

通關｜1.8啟用7個口岸　5萬陸路配額須預約　海、空、橋有票即可

【15:04】行政長官李家超：

．1月8日起實施，單向人數約6萬人，即每日最多6萬個港人從海、陸、空北上不同口岸過關進入內地，包括5萬人可經陸路口岸及有約1萬人可經海、空及大橋進入內地。

． 口岸方面，共有7個出入境口岸開放，包括3個現在正在運作及另外4個重新恢復開放的口岸：

．海、空、及大橋的4口岸全開放，不設人數限制，即港澳碼頭、中港碼頭、機場、港珠澳大橋口岸全開放，不設人數限制, 按運力計算，料每日單向運力可有約1萬人可北上，即只要有機票、船飛、車飛都可直接去，沒其他限制

．深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數上限安排，北上及南下每日總人數安排各5萬人，兩地人士需各自經兩地網上去預約。另外，為方便及保障內地港人回港，及在港內地人士返內地，兩地政府同意這兩類人士不計算入5萬名配額中。

確診長者送暫託中心後現壓瘡　老人科醫生：留院舍照顧是最好安排

【10:56】有確診長者被送到暫託中心治療後，患上壓瘡，去年8月至今傷口仍未癒合。老人科專科醫生佘達明今早（5日）在電台節目表示，體弱長者長期臥床，如無足夠人手提供頻密換尿片及轉身等適切照顧，出現壓瘡是常見情況，並相信有關個案非單一事件，「唔係個別個案，可能有幾百個都會咁。」他指，如人力資源不足，而現時流行的新冠病毒株已不算太危險，讓確診院友留在院舍是最好安排。

通關內地｜楊永杰倡配額抽籤防黃牛　業界指僅5艘港澳船可復航

【10:41】本港有望周日（8日）與內地首階段「通關」，惟當局目前仍未公布詳細消息。立法會議員楊永杰今早（5日）接受電台訪問，指根據過往經驗， 配額制或會造成「黃牛」炒賣，建議當局以抽籤形式分配名額。他又相信內地疫情高峰已過，通關後未必為香港物資及醫療系統帶來壓力。

日本再放寬香港航班限制　旅遊界指未必有助農曆新年旅行團生意

【09:39】多地陸續調整來自中國旅客入境措施，部分牽連香港和澳門旅客。最早提出限制的日本於昨日（４日）再度放寬對香港航班的限制，旅遊業議會主席徐王美倫今早（5日）在電台節目表示，對旅遊業而言是好事，惟現時距離農曆新年假僅約兩星期，旅行社較難籌辦新的旅行團。不過，仍要視乎今午航空公司公布的新增航班及票價，才知道對旅客有多大吸引力。

▼1月4日　高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼

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▼1月3日　「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼

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▼1月3日　香園圍邊境管制站一片寂靜▼

▼1月3日　數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼

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澳門通關｜金巴港澳線今起取消實名制購票　恢復現場售票

【00:37】俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士宣布，根據港澳兩地政府有關部門的要求，自今日（5日）零時起，港澳線班車不再實行實名制購票，同時恢復現場售票。

▼1月3日　大批市民辦理回鄉證▼

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疫情｜增16423宗確診　多63人死　本地增4宗新變異病毒株個案通關｜消息指初期暫定3口岸每日共5萬個配額　福田最多有3.5萬個通關｜田北辰：高鐵未能在首日復運是天大笑話　港人不能直通廣州通關｜入境處落馬洲及港澳碼頭演練　測試過關、遣返被拒入境者通關內地︱海關：帶受管制藥物出入境需衞生署許可證　違者可被控澳門通關︱噴射飛航可隨時復航　初期每日16日間班次來往氹仔上環通關｜珠江船務春運前準備船務復航　公司主席指將有新發展機遇藥房良心價賣必理痛　排「隊尾」孝順女成功搶購：個心仲卜卜跳搶藥潮｜藥劑師學會指5日藥足夠有餘　業界稱買散裝藥要看原裝盒通關內地｜多國收緊中國入境限制　國際航空運輸協會：極度失望日本1.8起准香港航班用所有機場及加班　運輸局爭取撤銷全部限制荃灣花園及花都廣場等污水監測呈陽性　政府派4.5萬個快測包公眾殮房遺體接收量飆6成　衞署料新法醫學大樓足以應付春節需求港珠澳大橋私家車配額重新接受申請　公司、個人各有250個醫管局稱指定診所及遙距診症每日服務4000人次　議員促增聘醫生

▼1月4日　屯門藥房正價出售必理痛▼

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