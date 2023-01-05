通關．直播｜須持48小時核酸陰性證明　跨境學童春節後可每日來港

行政長官李家超今午（5日）舉行記者會宣布1月8日與內地通關，第一步通關，海陸空每日限額為6萬人，即每日最多可有6萬港人北上，包括5萬人可經陸路口岸北上，1萬人可經海空口岸。港府宣布通關安排及細節，《香港01》現場直播。



國務院聯防聯控機制綜合組今日較早時已宣布，1月8日起不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。自香港入境人員憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。



將恢復在香港、澳門國際機場轉機/過境進入內地服務。取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率。加強重點城市航班接收能力建設。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。另外，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴香港簽注。



昨日疫情概要：



-增16,423宗確診，連續兩日下降至二萬宗水平。

-輸入個案401宗，佔整體個案比率2.44%；相比同日27,115機場入境旅客人次，確診比率則為1.48%，七日平均比率是2.44%。

-新增63名患者死亡，7日平均死亡率為0.28%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增4宗，包括1宗BF.7累計共13宗，XBB多3宗共168宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.117，回落至接近1。（港大醫學院圖片）

▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



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【15:04】行政長官李家超：

．1月8日起實施，單向人數約6萬人，即每日最多6萬個港人從海、陸、空北上不同口岸過關進入內地，包括5萬人可經陸路口岸及有約1萬人可經海、空及大橋進入內地。

． 口岸方面，共有7個出入境口岸開放，包括3個現在正在運作及另外4個重新恢復開放的口岸：

．海、空、及大橋的4口岸全開放，不設人數限制，即港澳碼頭、中港碼頭、機場、港珠澳大橋口岸全開放，不設人數限制, 按運力計算，料每日單向運力可有約1萬人可北上，即只要有機票、船飛、車飛都可直接去，沒其他限制

．深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數安排，北上及南下每日總人數安排各5萬人，兩地人士需各自經兩地網上去預約。另外，為方便及保障內地港人回港，及在港內地人士返內地，兩地政府同意這兩類人士不計算入5萬名配額中。

【10:56】有確診長者被送到暫託中心治療後，患上壓瘡，去年8月至今傷口仍未癒合。老人科專科醫生佘達明今早（5日）在電台節目表示，體弱長者長期臥床，如無足夠人手提供頻密換尿片及轉身等適切照顧，出現壓瘡是常見情況，並相信有關個案非單一事件，「唔係個別個案，可能有幾百個都會咁。」他指，如人力資源不足，而現時流行的新冠病毒株已不算太危險，讓確診院友留在院舍是最好安排。

【10:41】本港有望周日（8日）與內地首階段「通關」，惟當局目前仍未公布詳細消息。立法會議員楊永杰今早（5日）接受電台訪問，指根據過往經驗， 配額制或會造成「黃牛」炒賣，建議當局以抽籤形式分配名額。他又相信內地疫情高峰已過，通關後未必為香港物資及醫療系統帶來壓力。

【09:39】多地陸續調整來自中國旅客入境措施，部分牽連香港和澳門旅客。最早提出限制的日本於昨日（４日）再度放寬對香港航班的限制，旅遊業議會主席徐王美倫今早（5日）在電台節目表示，對旅遊業而言是好事，惟現時距離農曆新年假僅約兩星期，旅行社較難籌辦新的旅行團。不過，仍要視乎今午航空公司公布的新增航班及票價，才知道對旅客有多大吸引力。

▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



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▼1月3日 香園圍邊境管制站一片寂靜▼



▼1月3日 數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼



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【00:37】俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士宣布，根據港澳兩地政府有關部門的要求，自今日（5日）零時起，港澳線班車不再實行實名制購票，同時恢復現場售票。

▼1月3日 大批市民辦理回鄉證▼



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▼1月4日 屯門藥房正價出售必理痛▼

