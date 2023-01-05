通關．直播｜須持48小時核酸陰性證明　跨境學童春節後可每日來港

撰文：黃煦緻 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈 呂穎姍 黃偉倫
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行政長官李家超今午（5日）舉行記者會宣布1月8日與內地通關，第一步通關，海陸空每日限額為6萬人，即每日最多可有6萬港人北上，包括5萬人可經陸路口岸北上，1萬人可經海空口岸。港府宣布通關安排及細節，《香港01》現場直播。

國務院聯防聯控機制綜合組今日較早時已宣布，1月8日起不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。自香港入境人員憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

將恢復在香港、澳門國際機場轉機/過境進入內地服務。取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率。加強重點城市航班接收能力建設。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。另外，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴香港簽注。

昨日疫情概要：

-增16,423宗確診，連續兩日下降至二萬宗水平。

-輸入個案401宗，佔整體個案比率2.44%；相比同日27,115機場入境旅客人次，確診比率則為1.48%，七日平均比率是2.44%。

-新增63名患者死亡，7日平均死亡率為0.28%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增4宗，包括1宗BF.7累計共13宗，XBB多3宗共168宗。

疫情．1.4｜連續兩日降至1.6萬宗　三口岸通關名額5萬個
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.117，回落至接近1。（港大醫學院圖片）

▼1月4日　東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼

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【15:04】行政長官李家超：

．1月8日起實施，單向人數約6萬人，即每日最多6萬個港人從海、陸、空北上不同口岸過關進入內地，包括5萬人可經陸路口岸及有約1萬人可經海、空及大橋進入內地。

． 口岸方面，共有7個出入境口岸開放，包括3個現在正在運作及另外4個重新恢復開放的口岸：

．海、空、及大橋的4口岸全開放，不設人數限制，即港澳碼頭、中港碼頭、機場、港珠澳大橋口岸全開放，不設人數限制, 按運力計算，料每日單向運力可有約1萬人可北上，即只要有機票、船飛、車飛都可直接去，沒其他限制

．深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數安排，北上及南下每日總人數安排各5萬人，兩地人士需各自經兩地網上去預約。另外，為方便及保障內地港人回港，及在港內地人士返內地，兩地政府同意這兩類人士不計算入5萬名配額中。

確診長者送暫託中心後現壓瘡　老人科醫生：留院舍照顧是最好安排

【10:56】有確診長者被送到暫託中心治療後，患上壓瘡，去年8月至今傷口仍未癒合。老人科專科醫生佘達明今早（5日）在電台節目表示，體弱長者長期臥床，如無足夠人手提供頻密換尿片及轉身等適切照顧，出現壓瘡是常見情況，並相信有關個案非單一事件，「唔係個別個案，可能有幾百個都會咁。」他指，如人力資源不足，而現時流行的新冠病毒株已不算太危險，讓確診院友留在院舍是最好安排。

通關內地｜楊永杰倡配額抽籤防黃牛　業界指僅5艘港澳船可復航

【10:41】本港有望周日（8日）與內地首階段「通關」，惟當局目前仍未公布詳細消息。立法會議員楊永杰今早（5日）接受電台訪問，指根據過往經驗， 配額制或會造成「黃牛」炒賣，建議當局以抽籤形式分配名額。他又相信內地疫情高峰已過，通關後未必為香港物資及醫療系統帶來壓力。

日本再放寬香港航班限制　旅遊界指未必有助農曆新年旅行團生意

【09:39】多地陸續調整來自中國旅客入境措施，部分牽連香港和澳門旅客。最早提出限制的日本於昨日（４日）再度放寬對香港航班的限制，旅遊業議會主席徐王美倫今早（5日）在電台節目表示，對旅遊業而言是好事，惟現時距離農曆新年假僅約兩星期，旅行社較難籌辦新的旅行團。不過，仍要視乎今午航空公司公布的新增航班及票價，才知道對旅客有多大吸引力。

▼1月4日　高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼

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▼1月3日　「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼

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▼1月3日　香園圍邊境管制站一片寂靜▼

▼1月3日　數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼

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澳門通關｜金巴港澳線今起取消實名制購票　恢復現場售票

【00:37】俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士宣布，根據港澳兩地政府有關部門的要求，自今日（5日）零時起，港澳線班車不再實行實名制購票，同時恢復現場售票。

▼1月3日　大批市民辦理回鄉證▼

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疫情｜增16423宗確診　多63人死　本地增4宗新變異病毒株個案通關｜消息指初期暫定3口岸每日共5萬個配額　福田最多有3.5萬個通關｜田北辰：高鐵未能在首日復運是天大笑話　港人不能直通廣州通關｜入境處落馬洲及港澳碼頭演練　測試過關、遣返被拒入境者通關內地︱海關：帶受管制藥物出入境需衞生署許可證　違者可被控澳門通關︱噴射飛航可隨時復航　初期每日16日間班次來往氹仔上環通關｜珠江船務春運前準備船務復航　公司主席指將有新發展機遇藥房良心價賣必理痛　排「隊尾」孝順女成功搶購：個心仲卜卜跳搶藥潮｜藥劑師學會指5日藥足夠有餘　業界稱買散裝藥要看原裝盒通關內地｜多國收緊中國入境限制　國際航空運輸協會：極度失望日本1.8起准香港航班用所有機場及加班　運輸局爭取撤銷全部限制荃灣花園及花都廣場等污水監測呈陽性　政府派4.5萬個快測包公眾殮房遺體接收量飆6成　衞署料新法醫學大樓足以應付春節需求港珠澳大橋私家車配額重新接受申請　公司、個人各有250個醫管局稱指定診所及遙距診症每日服務4000人次　議員促增聘醫生

▼1月4日　屯門藥房正價出售必理痛▼

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