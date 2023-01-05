兔年換新鈔｜滙豐現人龍　市民加碼換$5000：補返虎年未派的利市

農曆新年將至，三間發鈔銀行今起（5日）至年三十（21日）將提供新鈔及「迎新鈔」兌換，滙豐銀行旺角分行今早一直有市民排隊換新鈔。隨著社交距離措施放寬，不少市民預計這個春節拜年活動增多，其中有特意兌換價值總共5000元的新鈔，比去年多2000元。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，網上預訂換新鈔反應比以往熱烈，換新鈔首三日內，滙豐全線分行都會提早至早上8時營業，滿足客戶需求。



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滙豐3000元套裝包括120張新鈔

今早8時，滙豐旺角分行便陸續有市民前來排隊換取新鈔，今年滙豐銀行主要推出價值3000元的新鈔套裝，包括總共100張、價值2000元的20元新鈔，以及總共20張、價值1000元的50元新鈔。

市民楊女士8時45分來到銀行換鈔，很快便領到，隨即滿面笑容地從換領處走出。楊女士透露今年換了5000元新鈔，包括一個3000元的套裝及2000元的套裝：「往年換咗3000蚊，未派出去（利市），今年一定要補返。」楊女士更透露利市金額，親戚朋友會派50元一封，家人派發100元。內地與香港即將通關，楊女士擔心內地疫情嚴重，她希望全世界疫情都消退，經濟儘快恢復，市道環境好轉。

沈女士大約8時來到，認為「派得都算快」，今年亦會「派多啲利市」。沈女士表示，換到新鈔十分開心，但通關不會回內地。麥先生則6時半就來到現場等候，打算給女兒派100元利市，「比較錫我啲囡囡」，親戚則派發50元利市。

滙豐：網上預訂反應熱烈

彭淑貞表示，今年市民可通過滙豐官網、手機流動應用程式及facebook預訂，滙豐今年特意增加兩位數預約名額，目前看來反應比過往一兩年熱烈，至於實際換鈔情況及結果，則要到年三十才會知道。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，網上預訂換新鈔反應比以往熱烈，換新鈔首三日內，匯豐全線分行都會提早至8時開門，以滿足客戶需求。（劉夢婷攝）

彭淑貞還表示，見網上預訂反應熱烈，為滿足市民需求，滙豐全線分行將在今日至周六（7日），即換新鈔首三日內提早至8時開門，比正常9時開門時間早一個鐘頭。彭淑貞指，為通關做出一系列準備，包括調配人手，並做出前期調查，早前滙豐機場分行已開啟，以滿足出入境旅客需求。