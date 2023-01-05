通關預約｜傍晚6時政府一站通登入　搶配額9步教學　所須文件一覽

港府今（5日）公布與內地免檢疫通關安排，1月8日起，港人港上若循陸路口岸往返須事先進行網上預約。當局指，經「政府一站通」（www.gov.hk）登入的通關網上預約系統將於今傍晚6時開通，首階段會推出1月8日至3月4日合共八周的通關預約時段，名額先到先得，並最多可為三名同行人登記。《香港01》綜合相關資料，整理出通關預約登記九部曲，方便作出行準備。



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署理政府資訊科技總監黃志光表示，港府已設立網上預約系統，方便港人及非內地訪港旅客預約指定口岸前往內地，包括深圳灣口岸、文錦渡口岸、福田口岸、港珠澳大橋，其中港珠澳大橋只適用於私家車或跨境出租車司機及乘客，穿梭巴士乘客毋須預約，另內地居民返回內地、從內地返港的港人均毋須預約。

網上預約系統需知：



1/ 分階段預約：

-1月5日至1月14日：首階段可預約1月8日至3月4日。(合共8周)，每日分設早上、下午及黃昏三大時段，可供選擇。



-1月15日起：逢周日會由早上9時加入新一個星期，即3月5至11日時段，如此類推。

2/ 預約時段以先到先得方式分配。

3/ 預約網址：「香港政府一站通」 (按此) (1月5日起開始，港府會於同日傍晚6時或較早時間開通入口)

預約北上九部曲：



港府將於今日下午約6時開通預約系統，港人可登入「香港政府一站通」網頁預約。

1/ 登入「香港政府一站通」網頁，每人可最多為三名同行人士預約，同一時段只能持一個有效預約。



2/ 提供身份證或過境用的證件如護照資料。

3/ 填寫個人資料，包括性別、身份證、出生日期、身份證簽發日期，網頁會設有提示，方便用戶找到簽發日期。

4/可代填最多三位同行人士，若無同行者則預設為0。

5/揀選預期出境口岸及時段，每個口岸分為三個時段，系統會顯示未來八周可供選擇的出境時間日期。

6/提供一個可接收短訊的手機號碼，本港或內地或澳門手機均可，並選擇以中文或英文收取短訊。

7/ 核對所有資料後按確定，即完成預約。網頁會即時顯示成功與否，並附有參考編號，以及預計出境資料如口岸及日期等，並提醒帶備所需文件。

8/ 用戶可選擇列印或儲存。

9/ 如需查詢、更改或取消，則要登入系統，並輸入參考編號及證件號碼。

登入「一站通」網頁完成預約後，系統會即時顯示成功與否，並附有參考編號，以及預計出境資料如口岸及日期等，並提醒帶備所需文件。(港府記者會直播截圖)