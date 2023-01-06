疫情．最新｜1月8日通關內地　至少25萬港人預約北上配額

香港與內地通關正式定於1月8日，首階段段海、陸、空每日限額約6萬人，即每日最多可有6萬港人北上，包括5萬人可經陸路口岸北上，預計1萬人可經海、空口岸。



當中，港人經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數上限，須先經網上預約系統預約，系統昨日傍晚6時推出，可經www.gov.hk（香港政府一站通）網站登記，每名申請人可為最多三名同行人士預約。當局昨晚表示，截至1月5日晚上11時，已有約25萬人預約通關名額。



疫情方面，本港連續第三日回落至二萬宗以下水平，昨日（5日）新增18,422宗確診，較前日增加12%，包括164宗輸入個案，多68人死亡。另外，有28間院舍出現確診個案，共37名院友及職員中招。



▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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昨日疫情概要：



-增18,422宗確診，連續三日下降至二萬宗以下水平。

-輸入個案大減至164宗，佔整體個案比率0.89%；相比同日26,569機場入境旅客人次，確診比率則為0.62%，七日平均比率是1.76%。

-新增68名患者死亡，7日平均死亡率為0.284%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,149人。

-本地個案帶新變異病毒株增8宗，包括5宗BF.7累計共18宗，BQ1.1多3宗共195宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.0573，回落至接近1。（港大醫學院圖片）

▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼



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▼海關製作旅客過關小錦囊▼



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▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



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▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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▼1月4日 入境處落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站演練▼



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▼海關為通關準備及協調通關初期的工作▼



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▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



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【07:00】政府昨日（5日）公布，自周日（8日）起，無論內地人來港或港人返回內地，皆要有48小時前核酸檢測陰性結果才可入境。相反，現時海外人士可選擇用快測結果或核酸檢測結果入境香港。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，中港兩地人流 「𠵱家就數以萬計，但係第二日可能去到數以十萬計。」他認為若使用48小時核檢，便能避免因兩地醫療應對未必同步的情況下，而衍生的跨境求診問題。

立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，48小時核酸檢測能確保入境者為無感染人士，釋除病毒互傳、加重本港醫療負擔的憂慮：「同海外（檢測要求）有少少唔同，但通關係國內同香港一個3年嚟好重大、萬人期待嘅一個政策，所以一開波有核酸檢測要求。」她相信未來有空間再調整措施。

▼1月3日 香園圍邊境管制站一片寂靜▼



▼1月3日 數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼

