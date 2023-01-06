通關．1.6疫情｜確診重上2萬宗水平　重踏落馬洲站及出入境口岸

本港確診個案又再迫近二萬宗水平，今日（6日）新增19,722宗確診，較昨日上升7.05%，包括195宗輸入個案，多55人死亡，累計死亡個案12,204宗。學校呈報個案1,791宗，涉840間學校。



香港與內地通關正式定於1月8日，首階段段海、陸、空每日限額約6萬人，即每日最多可有6萬港人北上，包括5萬人可經陸路口岸北上，預計1萬人可經海、空口岸。



當中，港人經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數上限，須先經網上預約系統預約，系統昨日傍晚6時推出，可經www.gov.hk（香港政府一站通）網站登記，每名申請人可為最多三名同行人士預約。當局昨晚表示，截至1月5日晚上11時，已有約25萬人預約通關名額。



▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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今日疫情概要：



-增19,722宗確診，連續兩日數字回升，較昨日微升7.05%。

-輸入個案大減至195宗，佔整體個案比率0.99%；相比同日23,897機場入境旅客人次，確診比率則為0.82%，七日平均比率是1.31%。

-新增55名患者死亡，7日平均死亡率為0.313%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,204人。

-本地個案帶新變異病毒株增7宗，包括1宗XBB累計共169宗，BF.7多6宗共24宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.0573，回落至接近1。（港大醫學院圖片）

【00:33】香港與內地星期日（8日）通關，沙頭角中英街將於同日重開，意味當地近三年來豎立的「防疫圍牆」將會拆除。立法會議員劉國勳周五（6日）表示，首階段將優先安排近期有緊急事宜的居民分配往返名額，每日共350個名額，分3個時段過關；未來「香港返深居民」需提前到北區區議員高維基辦事處或其他登記處預約過關。過境前須持出發前48小時核酸陰性證明，才可往返內地。

▼2022年6月11日 保安局局長鄧炳強介紹沙頭角禁區中英街▼



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1月7日【00:11】香港與內地周日（8日）起通關，當中由香港入境內地及由內地返港，均須持有出行前48小時內進行的核酸檢測陰性證明。政府表示，回程時如檢測陰性結果仍然有效，即是於回港當刻48小時內進行檢測，可用同一證明過關入境。

因此如是計劃「早上晚落」，最佳進行檢測時間應在北上前一日的早上，以便當晚或翌日早上收到檢測結果，即日晚上或翌日早上回港時，便可用同一張檢測陰性證明。

政府指回程時如檢測陰性結果仍然有效，即檢測於過去48小時內進行，可用同一證明過關。（Facebook添馬台Tamar Talk專頁圖片)

【22:39】香港與內地將於星期日恢復通關，根據兩地安排，北上前往內地的內地居民、南下前往香港的香港居民和經香港北上後返港的外地旅客，均無需事先取得經陸路口岸出入境配額。政府宣布堵塞同時持有「港澳通行證」和「香港身份證」人士免申請配額出入境漏洞，規定只可選擇用同一證件出入境，如以「港澳通行證」前往內地無須預約，但返港時則須透過深圳市政府轄下的網上預約平台成功預約才能過關；同樣如以「香港身份證」前往內地要透過特區政府轄下的網上預約平台預約才能過關，但返港則無須預約。

【21:47】新冠病毒及流感夾擊下，公立醫院超負荷、急症室等候時間過長，不少需要輪候8小時或以上，醫務衞生局局長盧寵茂日前建議檢測陽性而病情較輕人士到私家醫院求診。目前本港有13間私家醫院為新冠病人提供門診服務，其中9間提供遠程診症服務；另外本港亦有465名私家醫生已登記醫健通，可為病人處方新冠口服藥物。

有13間私家醫院為新冠病人提供門診服務，其中9間提供遠程診症服務。

另有465名私家醫生已登記醫健通，可為病人處方新冠口服藥物。

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【20:43】衞生署就非法銷售新冠口服藥物與警方採取聯合行動，今日發現北角區一間藥房發現有人售賣名為「Primovir」的懷疑未經註冊藥劑製品，一名41歲男子涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及在沒有醫生處方情況下售賣第1部附表3毒藥被拘捕，為同類案件首宗。

署方表示，因應早前報道指出有藥房出售新冠口服藥物，衞生署和警方已積極跟進，並加強相關監管措施及巡查。

衞生署今日與警方採取聯合行動，發現北角一間藥房出售一款未經註冊新冠口服仿製藥Primovir，41歲男店員被拘捕。（政府新聞處圖片)

【20:07】香港與內地即將有序恢復通關，香港海關加強宣傳提醒市民切勿攜帶違禁品及受管制物品進出香港，指香港特區政府對所有違禁品及受管制物品的進出口均有嚴格規管，並就通關後可能出現的水貨活動，會積極配合政府的部署，在各口岸加強執法，檢查出境市民和旅客有否攜帶受管制藥物出境。

港府在2022年4月底全面禁售電子煙，當中包括禁止入境旅客進口這些「另類吸煙產品」，這是疫情前未有的規定，港人在通關後要多加留意。

海關提醒市民切勿攜帶違禁品及受管制物品進出香港（海關提供）

【19:23】中港敲定1月8日（周日）首階段通關，香港海關今日（6日）在落馬洲支線進行演練。海關副關長陳子達強調，海關已連同各部門在不同關口進行測試，有信心及有能力確保通關暢順。

就水貨客問題，陳子達指通關初期旅客因需要檢疫及申請配額，相信初段未有嚴重問題，但隨着逐步放寬通關，不排除會死灰復燃，海關會嚴厲打擊。他又指，法例定明攜帶止痛藥進出境須要許可證，但自用可以豁免，「如果成個篋都係止痛藥，一般人把尺都知唔會係自己用」，明言海關會進行抽查及執法行動。

海關副關長陳子達表示，會留意水貨客及走私違禁品情況，以防死灰復燃。（夏家朗攝）

【19:15】為方便市民1月8日前往指定陸路口岸過關，專營巴士相關路線當日會恢復營運或增加班次，包括九巴來往元朗天水圍至落馬洲支線管制站的B1巴士線、城巴來往屯門至深圳灣口岸的B3X號線及來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5號線。

城巴表示，以往客量最高的口岸巴士線B3X高峰每日載客1萬多人，第5波疫情最低跌至約100人，料恢復通關後每日可接載2,000名乘客。

【18:46】政府資訊科技總監辦公室表示，截至傍晚6時累計逾34萬人網上預往出境前往內地。

▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼



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【18:41】內地新冠肺炎疫情嚴峻，在不少內地社交平台都有人分享要到香港接種二價疫苗。復星醫藥（2196）公布，在今天（6日）起，開始為香港地區的私營醫療體系供應復必泰二價疫苗，有需要人士可在提供復必泰二價疫苗的診所或醫療機構，進行自費接種。

據復星醫藥微信小程式的商品顯示，「復必泰二價疫苗接種代約服務」價格為299元人民幣（約340港元），用戶另需自行支付醫療機構提供的疫苗費用。官網指出，根據政府自費接種政策要求，接種的醫療機構須查看消費者的免疫接種記錄，即接種2針或以上的滅活疫苗，以確保符合接種程序。

【17:44】通關在即，香港國際社會服務社進行了一份有關跨境家庭對通關的安排及意見的問卷調查，不少家長指現階段只有部份口岸開通，對跨境學童上學構成不便，期望政府盡快安排開放尤其是羅湖的所有口岸，並確保有足夠的配套設施便利學童每天往返兩地。另外，因跨境學童長期只能上網課，有家長認為子女成績轉差，寧移居香港讓他們上實體課。

▼1月5日 跨境學生春節後恢復返港面授▼



【17:20】新冠肺炎疫情持續，本港今（6日）新增19,722宗確診，較昨日微升7.05%。由於本港自取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，近兩日均維持近200宗的水平，今日錄得195宗，佔整體個案比率0.99%。

【16:50】港府今日（6日）公布，因應以下沙田、大埔及九龍城屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向相關的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及的地點包括沙田觀瀾雅軒、錦暉苑、峻源、九龍城環海．東岸等。

【16:46】內地及港澳將陸續恢復通關，1月8日起香港入境澳門，毋須出示核酸檢測證明，而來往港澳的高速客輪金光飛航今日（6日）中午12時起復售船票，但該公司下午約1時在Facebook專頁公布，網上售票系統出現問題，現正搶修中。

【15:25】冬季流感加上新冠肺炎來襲，不少人憂慮本港或會有另一波的疫情爆發，對公院急症室造成負擔。衞生署今（6日）向私家醫生發信鼓勵診治新冠病人，並指醫生可以通過醫健通索取新冠口服藥，最多可以索取10份Paxlovid（帕克斯洛維德）口服藥及10份Molnupiravir（莫納皮拉韋）口服藥（一份為一個療程，一個療程有５日藥）。

【15:25】香港與內地1月8日首階段免檢通關，供內地旅客預約南下的「深圳市陸路口岸赴港預約系統」今早（8日）九時開通，每日共開放涉及深圳灣、福田（落馬洲支線）四個口岸共5.1萬個名額。截至下午2時，1月8日通關後首五天、即至1月12的登記仍有大量餘額，通關首日共4,234人已預約，佔總名額8.3%，換言之，仍有逾4.6萬個入境名額可預約。名額最多的福田口岸，暫只有近2500人預約通關首日南下，預約比率僅7%。深圳灣口岸則有1,540人預約出境，佔可供預約名額15.4%。

【13:22】香港將與內地在下周日（8日）實施第一階段通關，不少人擔心內地人來港搶購新冠肺炎藥物。衞生署雖然早前已發信通知登記使用醫健通的私家醫生，提醒他們如向「非符合資格人士」處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物Paxlovid（帕克斯洛維德）與Ｍolnupiravir（莫納皮拉韋），需代爲向病人收取有關藥物的費用，每個療程劑量超過6,000元。

【12:15】香港與內地1月8日首階段通關，單日設6萬配額，其中5萬人可經3個陸路關，包括落馬洲支線。港鐵今日（6日）公布恢復來往上水至落馬洲的列車服務，每日大部份時間提升到4至8分鐘一班車。至於高鐵及城際直通車，港鐵指高鐵不遲於本月15日通車，適時會公布詳情，城際直通車「生死」與否亦會適時公布。

▼1.8 中港首階段免檢疫通關 直擊東鐵線落馬洲站開關前環境▼



【11:59】本港於本月8日實施首階段與內地通關，每日容許6萬人單向北上內地或南下來港，零售業有望回復疫情前的光景。各大商場陸續推出優惠吸客，《香港01》整理本港主要商場及零售店期間推廣，一覽全城至抵購物優惠。

【11:19】醫務衞生局局長盧寵茂提出不排除在有需要情況下立法規管含撲熱息痛成份的止痛退燒藥買賣，港九藥房總商會副理事長張德榮今日（6日）表示，規管不太可行，執行亦困難：「（撲熱息痛藥）街邊都買到，如果要規管點執行？係咪要回收市面嘅藥？」

【10:59】政府昨日（5日）宣布1月8日首階段通關內地，首階段每日有六萬個名額。實政圓桌立法會議員田北辰今日（6日）表示，政府公布的措施中，美中不足之處是沒有要求來港的內地人須完成接種疫苗，他認為內地人到港後可到食肆等處所，倘沒有接種疫苗則感染後或變重症：「有機會要使用公營醫療，系統可以負荷到？（政府說法）突然之間一個月變得咁犀利？」

【10:13】本港與內地1月8日起恢復免檢疫通關，港人若循陸路口岸北上，須事先在「政府一站通」（www.gov.hk）通關網上預約系統進行預約。截至今早（6日）8時，四個陸路通關口岸有超過28.6萬人預約返內地，其中深圳灣口岸及港珠澳大橋的預約均很熱烈，尤其農曆新年前數天，記者今早約9時半登入系統顯示，深圳灣口岸由年廿七（1月18至21日）至年三十，下午（12:00-17:59）過關時段配額已爆滿，當中年廿九（20日）更是全日三個時段均已滿額，換言之，仍未有當日過關配額在手的市民，要選擇使用其他口岸。

▼海關製作旅客過關小錦囊▼



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▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



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▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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▼1月4日 入境處落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站演練▼



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▼海關為通關準備及協調通關初期的工作▼



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▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



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【07:00】政府昨日（5日）公布，自周日（8日）起，無論內地人來港或港人返回內地，皆要有48小時前核酸檢測陰性結果才可入境。相反，現時海外人士可選擇用快測結果或核酸檢測結果入境香港。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，中港兩地人流 「𠵱家就數以萬計，但係第二日可能去到數以十萬計。」他認為若使用48小時核檢，便能避免因兩地醫療應對未必同步的情況下，而衍生的跨境求診問題。

立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，48小時核酸檢測能確保入境者為無感染人士，釋除病毒互傳、加重本港醫療負擔的憂慮：「同海外（檢測要求）有少少唔同，但通關係國內同香港一個3年嚟好重大、萬人期待嘅一個政策，所以一開波有核酸檢測要求。」她相信未來有空間再調整措施。

▼1月3日 香園圍邊境管制站一片寂靜▼



▼1月3日 數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼

