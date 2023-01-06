菲傭稱曾遭前僱主丈夫性騷擾　包括遭其勃起下體壓臀　索償28萬

菲律賓籍家庭傭工聲稱遭前僱主的丈夫性騷擾，包括將勃起的陰莖壓在她的臀部，並曾提出付錢讓她在其面前「做運動」等，家傭工作不足兩月便終止合約。她昨（5日）透過律師入稟區域法院，指其前僱主的丈夫違反《性別歧視條例》，令她感憂慮及侮辱，她更因而失業逾1年，故索償逾28萬港元，並要求對方作書面道歉。



申索人為菲律賓女國民，案發時在港任職家庭傭工；答辯人Siu Chak Wai，為申索人案發時僱主的丈夫。

菲律賓籍女申索人入稟區域法院向前僱主的丈夫索償28萬元。

指僱主丈夫曾摟腰及撫摸其臉

入稟狀指，申索人於2021年3月10日抵港後，她在女僱主與其丈夫於跑馬地的家中工作。她指，同年4月21至22日晚上，僱主的丈夫多次向她提出不受歡迎的性要求，及作不受歡迎並涉及性的行為，包括按摩她的肩膀和手臂、擁抱並摟住她的腰、從後抱起她的身體、拍她的肚子、撫摸她的臉、親吻她的頭髮。

並曾用下體壓其臀部

此外，申索人又指僱主的丈夫曾將勃起的陰莖壓在她的臀部，並提出以金錢換取她幫其按摩，或在他面前「做運動」等。申索人對以上要求一概拒絕，並要求他停止性騷擾，她於同月23日提出中止僱傭合約並離開單位。

因事件感憂慮及侮辱需接受心理輔導

入稟狀續指，申索人因該性騷擾而感到憂慮、壓力及侮辱，期間全身發抖，事後經常失眠及發噩夢，回國後需接受心理輔導。她又因該性騷擾事件而暫時失業，至2022年8月19日才有新僱主工作。在沒有工作期間，她須自費食宿，一度因情緒困擾須回國，故向前僱主的丈夫就其感情損害，及失業期間的收入損失，和食宿開支等，索償共284,405港元。

案件編號：DCEO1 / 2023