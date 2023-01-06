地盤工涉7小時性侵分居妻　4強姦1雞姦後太累入睡　警員拍醒被捕

地盤管工和妻子鬧離婚，並搬出單位。他涉等待妻子返家時，把對方推入單位，在7小時內4度強姦和1次雞姦妻子，期間又迫對方穿上高跟鞋和絲襪，以及用護膚品和爽膚水的樽塞其私處。此外，管工又用妻子的電話，相約她的一名男性友人「開房」。管工涉多番性侵後，大感疲倦入睡，妻子趁機通知鄰居報警，警員到場後入屋拍醒赤裸的管工，並把他拘捕。管工否認強姦、未經同意下肛交罪等5罪，案件今（6日）在高等法院開審。



現年43歲的被告，被控4項強姦和1項未經同意下肛交罪。案發於2019年9月14日，凌晨至早上6時30時，事主X案發時39歲。

43歲被告否認4項強姦、1項雞姦罪，案件在高等法院開審。（資料圖片）

控方開案陳詞指，事主X和被告於2014年透過網上社交平台結識。兩人發展成情侶，其後結婚，被告會間中居於X在葵涌的公屋單位。兩人於2019年關係轉差。被告同月7月和X爭吵後離家，之後透過訊息提議離婚，X亦同意。

用USB電線把X雙手分別綁在床頭

同年9月13日晚上，X和男性友人慶祝中秋後返家。她於晚上11時許開門時，被告突出現並把她推入單位。被告在房間內要X穿上高跟鞋和絲襪，再脫去對方的衣服。被告繼而扯爛X的內褲，又用USB電線把X的雙手分別綁在床頭，然後在未有使用安全套下強姦X。

發現X與男性聯絡再姦

X首次被姦後脫去高跟鞋和絲襪，並換上睡衣走到客廳，被告查看X手機，發現她和男性朋友聯絡。被告更用該手機假扮X，和她的男性友人K聯絡，對方亦有回覆，被告因此感憤怒，再把X推上床，並用衣服遮著X的臉，謂：「唔想見到你個樣。」X致歉說：「唔好。」。被告再次強姦X後，要X替他口交，X怕被打而配合。

扮X約K開房成功一怒下雞姦Ｘ

被告之後第三次強姦X，在其體內射精，又再用X手機相約K到酒店「開房」，並假扮X稱會到酒店等候。K回應同意「開房」後，被告怒意又起，又要她穿上高跟鞋和絲襪，再先後把護膚品和爽膚水的樽塞入X的私處。被告繼而打X的屁股，然後雞姦X。惟被告完事後仍未滿足，要X再為他口交。

警員入屋拍醒並拘捕被告

被告第四次強姦X後，大感疲倦，在X的床上入睡。X趁機致電鄰居求救，鄰居代為報警。X和鄰居到地下等警員到達，X再帶警員到其單位。

警員入屋後，發現全身赤裸的被告仍在入睡。警員遂拍醒被告，著他穿回衣服，到客廳接受調查。被告被捕後，在警誡下稱：「我係有X佢，但係無強姦佢。」

案件編號：HCCC284/2020