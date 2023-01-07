通關．疫情．最新｜逾34萬人登記通關後北上 核酸檢測站再現人龍
撰文：梁晉穎 黃金棋 呂穎姍 鄧康翹
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本港新冠病毒確診個案又再迫近2萬宗水平，昨日（6日）新增19,722宗確診，較前一日上升7.05%。
香港與內地明日（8日）起實施免檢疫通關，首階段段海、陸、空每日限額約6萬人，當中5萬人可經陸路口岸北上。至昨下午6時有逾34萬人透過網上預約系統登記經陸路口岸入境內地，由於入境內地需持48小時內有效核酸檢測陰性證明，不少檢測中心及檢測站昨再出現人龍。
▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼
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昨日疫情概要：
-增19,722宗確診，連續兩日數字回升，較昨日微升7.05%。
-輸入個案大減至195宗，佔整體個案比率0.99%；相比同日23,897機場入境旅客人次，確診比率則為0.82%，七日平均比率是1.31%。
-新增55名患者死亡，7日平均死亡率為0.313%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,204人。
-本地個案帶新變異病毒株增7宗，包括1宗XBB累計共169宗，BF.7多6宗共24宗。
▼1月6日 直擊落馬洲站恢復前情況▼
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▼1月6日 海關在落馬洲支線口岸展開演練▼
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