通關．疫情．最新｜逾39萬人登記通關後北上　核酸檢測站再現人龍

本港新冠病毒確診個案又再迫近2萬宗水平，昨日（6日）新增19,722宗確診，較前一日上升7.05%。



香港與內地明日（8日）起實施免檢疫通關，首階段段海、陸、空每日限額約6萬人，當中5萬人可經陸路口岸北上。政務司司長陳國基今早（7日）表示，目前有39萬人預約過關，至今沒有一日滿額，只有個別口岸的部分時段滿額，預料名額足夠應付市民需求。由於入境內地需持48小時內有效核酸檢測陰性證明，不少檢測中心及檢測站昨再出現人龍。



▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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昨日疫情概要：



-增19,722宗確診，連續兩日數字回升，較昨日微升7.05%。

-輸入個案大減至195宗，佔整體個案比率0.99%；相比同日23,897機場入境旅客人次，確診比率則為0.82%，七日平均比率是1.31%。

-新增55名患者死亡，7日平均死亡率為0.313%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,204人。

-本地個案帶新變異病毒株增7宗，包括1宗XBB累計共169宗，BF.7多6宗共24宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率跌至1，最新為0.9988。（港大醫學院圖片）

▼1月6日 直擊落馬洲站恢復前情況▼



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政府指回程時如檢測陰性結果仍然有效，即檢測於過去48小時內進行，可用同一證明過關。（Facebook添馬台Tamar Talk專頁圖片)

【11:24】日本政府早前向香港實施一系列入境限制措施，一度禁止航班於若干機場降落。運輸及物流局局長林世雄今日（7日）表示，入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線至今接獲兩宗求助，共涉及4人，已經全數處理，沒有收到有港人因事件而滯留日本的情況。

【11:15】香港與內地明日（8日）首階段通關，每日北上名額約6萬人。商務及經濟發展局局長丘應樺今早在電台節目表示，通關對整體香港經濟發展有幫助，若通關順利，會視乎實際情況，盡快增加名額甚至取消配額，料整體商業情況會跟隨通關步伐恢復。不過他指出，通關未必為本港GDP帶來明顯增長，因為GDP受多個因素影響，還要視乎一籃子因素。

【10:50】香港與內地明天（8日）起「通關」，首階段單向北上每日名額約6萬個。政務司司長陳國基今早在電台節目表示，目前有39萬人預約過關，至今沒有一日滿額，只有個別口岸的部分時段滿額，預料名額足夠應付市民需求。他稱各口岸已進行演練，為通關做好準備，有信心明天通關運作暢順。

【09:49】本港與內地明日（8日）起實施免檢疫通關，兩地人流往來逐步恢復，但每日本地仍錄得近二萬宗確診。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今早（7日）在電台節目表示，兩地恢復通關是好事，上網課近三年的跨境學童終於可以參與面授課堂，但他關注近期疫情持續，入院兒童重症亦見增加，其中嘶吼症更多達每日兩至三宗，呼籲過境人士要做好個人預防措施，並要打齊疫苗以保護自己。

▼1月6日 海關在落馬洲支線口岸展開演練▼



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▼1月6日 市民在修頓外排隊輪候檢測▼



▼1月6日 九巴城巴公布往出入境口岸巴士服務安排▼



▼1月6日 復星醫藥開始為本港私營醫療體系供應復必泰二價疫苗▼



▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼

