通關預約｜文錦渡反應冷清　全時段仍有配額　至今早逾39萬人預約

本港與內地明日（8日）起恢復免檢疫通關，截至今早各口岸已有39萬人預約。記者今午約3時登入系統，發現明日各口岸均仍有過關配額，但如要經港珠澳大橋口岸過關，則要等到黃昏時分。當中以文錦渡口岸反應最為冷清，即使只有5,000配額，所有日期及時段都未出現爆滿。但深圳灣口岸則年廿九（20日）已全日滿額。



另外，深圳灣口岸年廿六至年三十（1月17至21日），下午（12:00-17:59）過關時段配額已爆滿，而年廿八至年三十（1月19至21日）早上過關時段亦已爆滿。



▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



+ 6

相隔三年，市民終可以在明日免檢疫回內地！政務司司長陳國基今早在電台節目表示，至今已有39萬人預約過關。

記者今午約3時登入系統，發現明日各口岸均仍有過關配額，但如要經港珠澳大橋口岸過關，則要在早上（06:00 - 11:59）或黃昏時分（18:00 - 05:59）。不過翻查資料，相關口岸個人配額只有250個。

疫情前不少人都會在新年回內地探親，今次宣布通關後，不少人都預約接近農曆年的日子回內地。截至下午兩時半，港珠澳大橋由年廿五至年初二（1月16至23日），下午（12:00-17:59）過關時段配額已爆滿，當中年廿七至年三十（1月18至21日）更是全日三個時段均已滿額。

至於有10,000個名額的深圳灣口岸年廿七至年三十（1月18至21日），下午過關時段配額已爆滿，而年廿八至年初一（1月19至22日）早上過關時段亦已爆滿，而年廿九更是全日爆滿。除年廿九外，如市民希望可以相關日子經此口岸過關可能要選擇黃昏時分。

有最多過關名額的落馬洲支線（福田）口岸，年廿八至年廿九（19日至20日）早上時段均已滿，而下午過關時段則只有年三十（21日）爆滿。

不過即使未能搶到當日兩口岸的過關配額，市民亦可以要選擇使用其他口岸，以文錦渡口岸為例，所有日期及時段都未出現爆滿。

▼1月6日 直擊東鐵線落馬洲站開關前準備情況▼

