通關．疫情．最新｜兩地今日通關　落馬洲站數百人搶先回北上

撰文：陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 馬煒傑 何瑞芬 江麗盈 陳葆琳 洪芷菁
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香港與內地今日1月8日正式首階段通關，單向人數約6萬人，即每日最多可有6萬名港人從海、陸、空不同口岸過關北上進入內地，包括有5萬人可以經陸路口岸和大約1萬人可以經海、空和港珠澳大橋進入內地。口岸方面，共有七個出入境口岸會開放，包括三個現正運作，以及另外四個重新恢復開放的口岸，即深圳灣、文錦渡和落馬洲支線等。

疫情方面，本港首次錄得在美國流行，被世衞指傳播性最強的XBB.1.5變種病毒株輸入個案，另新增72名患者死亡。澳門方面，今日起把新冠病毒感染列為風土病，確診者毋須申報及隔離，症狀不重的感染者可以上班，健康碼亦將停止紅、黃碼功能，並實施限藥令，禁止自攜過量的止痛退熱藥、複方感冒藥、化痰止咳藥及新冠快速抗原檢測試劑離境。

昨日疫情概要：

-增15,850宗確診，較昨日下跌近兩成。
-首次錄得新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。
-輸入個案509宗，佔整體個案比率3.21%；相比同日25,166機場入境旅客人次，確診比率則為2.02%，七日平均比率是1.36%。
-新增72名患者死亡，7日平均死亡率為0.360%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,276人。
-本地個案帶新變異病毒株增10宗，包括4宗XBB累計共173宗，BF.7多3宗共27宗，BQ1.1多3宗累計198宗。

疫情．1.7｜港首現變種XBB.1.5輸入個案　澳門明起列新冠作風土病

▼1月5日　政府公布與內地通關安排懶人包▼

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港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.937，回落至1以下，不過近兩日確診個案又見回升。（港大醫學院圖片）

▼1月8日　大批北上市民到達落馬洲站▼

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▼1月8日　東鐵首班恢復向落馬洲站列車開出▼

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▼1月7日　市民排隊做核酸陰性證明▼

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▼海關製作旅客過關小錦囊▼

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通關內地｜數百人坐頭班車往落馬洲站　有乘客期待與妻3年來首聚

【06:06】香港與內地因新冠病毒「封關」近三年後，終在今日（8日）通關，市民可經7個口岸回內地免檢疫，其中落馬洲支線管制站今早6時半重開，港鐵東鐵線恢復載客至落馬洲站。首班車今早5時28分在旺角站開出，逾20名「歸心似箭」的乘客拖著行李箱，清晨5時已在站外等候；沿途不少人上車，到落馬洲時已有數百人。

有坐頭班車乘客表示，4年前與身在惠州的妻子結婚，疫情開始至今已與妻子分隔3年，「結婚4年分開3年」，期待見到妻子，「會攬住佢同錫佢。」

▼1月6日　直擊落馬洲站恢復前情況▼

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▼1月6日　海關在落馬洲支線口岸展開演練▼

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▼1月5日　港府公布與內地通關細節▼

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▼1月4日　入境處落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站演練▼

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▼1月6日　海關在落馬洲支線口岸展開演練▼

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▼海關為通關準備及協調通關初期的工作▼

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