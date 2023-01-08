通關．疫情．最新｜安心出行正式停止運作　刪除確診個案上傳紀錄

香港與內地今日1月8日正式首階段通關，單向人數約6萬人。早上有約300人乘搭頭班東鐵列車前往落馬洲站，經過馬洲站支線管制站北上深圳，有男士為與太太三年來首聚，有人北上探望病重家人，有人會男友；有擬北上市民因無合資格核酸陰性檢測證明，無法出境北上。特首李家超早上到場巡視，他稱會研究增加出境外額，而「通關不設人數限制一定會出現」。



疫情方面，本港首次錄得在美國流行，被世衞指傳播性最強的XBB.1.5變種病毒株輸入個案，另新增72名患者死亡。澳門方面，今日起把新冠病毒感染列為風土病，確診者毋須申報及隔離，症狀不重的感染者可以上班，健康碼亦將停止紅、黃碼功能，並實施限藥令，禁止自攜過量的止痛退熱藥、複方感冒藥、化痰止咳藥及新冠快速抗原檢測試劑離境。



昨日疫情概要：



-增15,850宗確診，較昨日下跌近兩成。

-首次錄得新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。

-輸入個案509宗，佔整體個案比率3.21%；相比同日25,166機場入境旅客人次，確診比率則為2.02%，七日平均比率是1.36%。

-新增72名患者死亡，7日平均死亡率為0.360%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,276人。

-本地個案帶新變異病毒株增10宗，包括4宗XBB累計共173宗，BF.7多3宗共27宗，BQ1.1多3宗累計198宗。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



+ 6

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.937，回落至1以下，不過近兩日確診個案又見回升。（港大醫學院圖片）

【14:02】本港近日掀起搶藥潮，多區「必理痛」被搶購一空，迎來首日與內地通關，在上水「藥房街」一帶的藥房要找「必理痛」仍然不容易，有藥房以130元的炒價出售30粒裝、原價八、九十元的必理痛特效止痛藥，另有多間藥房出售其他含撲熱息痛藥物，20粒止痛藥售價由58至65元不等。



有區內居民表示，事前也擔心通關後搶藥潮會加劇，事前已為家中幼童備存一兩盒止痛退燒藥，不過暫時未覺通關令區內人流急增。

+ 3

【13:59】兩地今日（8日）通關，不少內地人急不及待想到港遊玩。今早陸續有內地市民到福田公安分局服務行政中心欲辦理香港簽證手續，惟自助電子櫃台未能提供香港簽證服務，人工窗口又因今日星期日關閉，不少市民「摸門釘」失望而回。

有市民稱懷念旺角吃喝玩樂，亦備好「小清單」到港「掃藥」；有市民則稱想到港島區海灘休憩。

+ 2

【13:49】港澳陸續放寬通關限制，今日（8日)起免除入境隔離及檢測措施。上環港澳碼頭今日重開，噴射飛航及金光飛航復航，接載來往上環港澳碼頭至澳門氹仔碼頭。

有旅客擔心船票被搶光去，同時購買兩間船公司船票合共3張船票，包括豪華位及普通位，為求安心。有急不及待旅客準備往澳門賭場「玩番兩手」，亦有探望前往澳門探望親友，毋須接受澳門入境的檢疫措施，便可共聚天倫。

+ 5

【13:38】本港今天（8日）首日與內地免檢疫通關，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受電視節目訪問表示，農曆新年是否應與內地全面通關，應視乎首階段通關之後的重症個案有否增加，以及兩地醫療系統可否承受，否則防疫措施不需「走回頭路」。

【13:25】香港與內地因疫情「封關」3年，1000多天物換星移，有人留下一生遺憾。盤太太與居港丈夫盤先生是中港夫婦，居於內地的盤太太說，丈夫去年10月因癌病在港離世，慶幸當時可陪他走過最後一段路，憶及疫情期間兩地奔波的辛酸，最終天人永隔，現時終於通關，但覺通關太遲，不禁落淚哽咽：「很可惜，先生沒走之前最大心願就是和我再（在內地）自駕遊一次……提起真的很難過。」

盤太太談及通關不禁痛哭，指在港丈夫離逝前最大心願是和她自駕遊。（鄭子峰攝）

【13:02】本港首日與內地通關，上水「藥房街」今早（8日）人流不似預期，未見內地自由行回歸。有藥房表示「唔知點解一個大陸客都無」，也有藥房及藥妝店稱難預計通關後的內地旅客量，暫時維持觀望態度。

據內地預約系統，通關首日約6600人來港，居於深圳的謝女士是其中一位，她三年未曾來港探親，今次再踏足香港感到開心，但也大嘆「藥房街」人流較過去銳減，相信隨著通關，會有更多內地旅客來香港觀光購物。

+ 7

【12:24】今日（8日）中港免檢疫通關首天，其中落馬洲支線口岸共設3.5萬個出境名額，港鐵過境鐵路總管張志強表示，今日東鐵落馬洲站重新投入服務，整體運作暢順，截至今日11時，落馬洲站已接載9000名過境乘客，當中以出境人數較入境為多。他表示，港鐵已加密東鐵線至落馬洲站班次，有信心可應付農曆新年的客運需求。

▼1月8日 通關後東鐵列車有不少乘客拖篋北上▼



+ 5

【11:41】香港內地睽違3年今日（8日）終於通關，3個陸路關口開放出入境，包括落馬洲支線、深圳灣及文錦渡，市民過關需持預約證明及核酸檢測陰性報告方可進出內地。

《香港01》記者今早約7時到落馬州口岸排隊實測過關程序，連同檢查文件及通關，除了在港進入過關通道前須讓職員檢查文件外，其餘程序與以前相同，整體約半小時可完成，過程尚算順暢。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



+ 18

【11:22】闊別三年，本港今（8日）與內地實施首階段免檢疫通關，有深圳居民急不及待來港，與一年未見的父母團聚見面，「心情很激動，見面後肯定要來個擁抱」，相信稍後會經常往返探親；有在廣州讀書的香港高中生，久別本港三年，最難忘香港獨有的汽水，亦笑言來港後可第一時間體驗經東鐵綫過海。

▼1月8日 通關首日早上入境內地旅客及港人不算多▼



+ 1

【11:00】中港今日（8日）恢復免檢疫通關，港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸的航班亦於今日復航，中港碼頭今早大排長龍，不少人買船票經香港到深圳機場碼頭，轉乘飛機到內地各城市。有從北京來港公幹的內地人指，去年6月已經與妻子分離，急不及待趕回老家見太太，笑言昨日「一個晚上都睡不着」。

▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



+ 4

【10:12】香港與內地今日（8日）終於通關，除兩地親人終相見外，旅遊業亦重新接軌。有旅行社今派員在關口歡迎團友，有團友稱疫情前每個月都會參加兩三次內地旅行團，形容「一定係（無哂樂趣），𠵱家返到祖國不知幾開心」，今日會去位於廣東與江西邊界的九連山浸温泉。

香港與內地1月8日通關。在福田口岸外，本港旅行社大航假期人員穿上制服進行推廣活動及歡迎首團香港旅客。(何瑞芬攝）

【09:50】香港與內地「封關三年」今日（8日）終於通關，與親友分離多時，不少北上市民在深圳福田口岸外看到到來等候的親友，興奮揮手擁抱，場面溫馨。港人唐小姐一步出福田口岸，在關口久候的男友劉先生向她送上一束玫瑰花，這對異地變情侶即來個深深擁抱。

有中學生稱與胞姊闊別3年，兩姊妹一見面感十分激動，直呼「好掛住你」；另有市民則稱年邁母親生病住醫院，十分擔心，幾次在過關期間想落淚，已在港買了幾盒必理痛及感冒藥等北上。

【09:15】特首李家超視察落馬洲口岸後會見傳媒，他稱今早與關員及市民了解通關狀況。他指有市民反映過關流程愉快及暢順，會見了四名海關及入境人員，感到他們士氣高揚，已為通關積極準備，各部門安排亦已預演，首長作出不同訓示，對此很鼓舞，「士氣好，對旅客及市民過關有幫助，自己感到滿意。」

李家超表示，預約情況最受歡迎是年廿九（20日），其次年廿八（19日）和年三十晚（21日），年廿九倘有約千個名額，他認為五萬個陸路口岸及一萬個其他口岸符合到需求，當中以人數計，落馬洲支線口岸最受歡迎，而申請比例最高是深圳灣口岸。他表示港府會與廣東省政府密切留意，何時檢討人數及口岸安排，會再看幾日，研究增加名額，並保證不設人數限制「一定會出現」，惟未提及時間表。

▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



+ 8

▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼



+ 15

▼1月8日 珠江客運首班往深圳機場碼頭客船啟航▼



+ 8

【08:36】特首李家超及政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強等官員，抵達落馬洲支線口岸，視察首日通關出境運作情況，海關關長何珮珊亦在場介紹。

【08:25】今日起共有七個往內地的出入境口岸實施免檢疫通關。其中在尖沙咀中國客運碼頭，珠江客運首班往深圳機場碼頭的客船，載着一班北上旅客在8時20分啟航。

▼1月8日 東鐵首班恢復向落馬洲站列車開出▼



+ 11

▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



+ 5

【08:00】落馬洲/福田口岸過關順暢。深圳口岸人員向入境的香港旅客派發防疫包，內有N95口罩、消毒噴手液及消毒濕紙巾。

+ 2

【07:35】香港與內地今日（8日）終於恢復免檢疫通關，落馬洲支線管制站今早6時半重開，約300人早上6時許已抵關口前排隊，至開閘一刻，有約千人一同湧入出境大堂。

有港人急回內地廣西探望生病的96歲爺爺，但手持免費核酸檢測陰性短訊，而非付費檢測報告，不獲接受出境被彈回，她直言「想喊」，「冇人同我講要150、240蚊（付費檢測報告）先過得關。」

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



+ 8

【06:06】香港與內地因新冠病毒「封關」近三年後，終在今日（8日）通關，市民可經7個口岸回內地免檢疫，其中落馬洲支線管制站今早6時半重開，港鐵東鐵線恢復載客至落馬洲站。首班車今早5時28分在旺角站開出，逾20名「歸心似箭」的乘客拖著行李箱，清晨5時已在站外等候；沿途不少人上車，到落馬洲時已有數百人。

有坐頭班車乘客表示，4年前與身在惠州的妻子結婚，疫情開始至今已與妻子分隔3年，「結婚4年分開3年」，期待見到妻子，「會攬住佢同錫佢。」

▼1月7日 市民排隊做核酸檢測▼



+ 5

▼海關製作旅客過關小錦囊▼



+ 25

▼1月6日 直擊落馬洲站恢復前情況▼



+ 13

▼1月6日 海關在落馬洲支線口岸展開演練▼



+ 18

▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼



+ 14

▼1月4日 入境處落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站演練▼



+ 7

▼1月6日 海關在落馬洲支線口岸展開演練▼



▼海關為通關準備及協調通關初期的工作▼

