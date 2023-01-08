通關．疫情．最新｜李家超：通關不設人數限制一定會出現

香港與內地今日1月8日正式首階段通關，單向人數約6萬人，即每日最多可有6萬名港人從海、陸、空不同口岸過關北上進入內地，包括有5萬人可以經陸路口岸和大約1萬人可以經海、空和港珠澳大橋進入內地。口岸方面，共有七個出入境口岸會開放，包括三個現正運作，以及另外四個重新恢復開放的口岸，即深圳灣、文錦渡和落馬洲支線等。



疫情方面，本港首次錄得在美國流行，被世衞指傳播性最強的XBB.1.5變種病毒株輸入個案，另新增72名患者死亡。澳門方面，今日起把新冠病毒感染列為風土病，確診者毋須申報及隔離，症狀不重的感染者可以上班，健康碼亦將停止紅、黃碼功能，並實施限藥令，禁止自攜過量的止痛退熱藥、複方感冒藥、化痰止咳藥及新冠快速抗原檢測試劑離境。



昨日疫情概要：



-增15,850宗確診，較昨日下跌近兩成。

-首次錄得新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。

-輸入個案509宗，佔整體個案比率3.21%；相比同日25,166機場入境旅客人次，確診比率則為2.02%，七日平均比率是1.36%。

-新增72名患者死亡，7日平均死亡率為0.360%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,276人。

-本地個案帶新變異病毒株增10宗，包括4宗XBB累計共173宗，BF.7多3宗共27宗，BQ1.1多3宗累計198宗。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.937，回落至1以下，不過近兩日確診個案又見回升。（港大醫學院圖片）

【10:12】香港與內地今日（8日）終於通關，除兩地親人終相見外，旅遊業亦重新接軌。有旅行社今派員在關口歡迎團友，有團友稱疫情前每個月都會參加兩三次內地旅行團，形容「一定係（無哂樂趣），𠵱家返到祖國不知幾開心」，今日會去位於廣東與江西邊界的九連山浸温泉。

香港與內地1月8日通關。在福田口岸外，本港旅行社大航假期人員穿上制服進行推廣活動及歡迎首團香港旅客。(何瑞芬攝）

【09:50】香港與內地「封關三年」今日（8日）終於通關，與親友分離多時，不少北上市民在深圳福田口岸外看到到來等候的親友，興奮揮手擁抱，場面溫馨。港人唐小姐一步出福田口岸，在關口久候的男友劉先生向她送上一束玫瑰花，這對異地變情侶即來個深深擁抱。

有中學生稱與胞姊闊別3年，兩姊妹一見面感十分激動，直呼「好掛住你」；另有市民則稱年邁母親生病住醫院，十分擔心，幾次在過關期間想落淚，已在港買了幾盒必理痛及感冒藥等北上。

【09:15】特首李家超視察落馬洲口岸後會見傳媒，他稱今早與關員及市民了解通關狀況。他指有市民反映過關流程愉快及暢順，會見了四名海關及入境人員，感到他們士氣高揚，已為通關積極準備，各部門安排亦已預演，首長作出不同訓示，對此很鼓舞，「士氣好，對旅客及市民過關有幫助，自己感到滿意。」

李家超表示，預約情況最受歡迎是年廿九（20日），其次年廿八（19日）和年三十晚（21日），年廿九倘有約千個名額，他認為五萬個陸路口岸及一萬個其他口岸符合到需求，當中以人數計，落馬洲支線口岸最受歡迎，而申請比例最高是深圳灣口岸。他表示港府會與廣東省政府密切留意，何時檢討人數及口岸安排，會再看幾日，研究增加名額，並保證不設人數限制「一定會出現」，惟未提及時間表。

▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼



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▼1月8日 珠江客運首班往深圳機場碼頭客船啟航▼



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【08:36】特首李家超及政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強等官員，抵達落馬洲支線口岸，視察首日通關出境運作情況，海關關長何珮珊亦在場介紹。

【08:25】今日起共有七個往內地的出入境口岸實施免檢疫通關。其中在尖沙咀中國客運碼頭，珠江客運首班往深圳機場碼頭的客船，載着一班北上旅客在8時20分啟航。

▼1月8日 東鐵首班恢復向落馬洲站列車開出▼



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▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



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【08:00】落馬洲/福田口岸過關順暢。深圳口岸人員向入境的香港旅客派發防疫包，內有N95口罩、消毒噴手液及消毒濕紙巾。

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【07:35】香港與內地今日（8日）終於恢復免檢疫通關，落馬洲支線管制站今早6時半重開，約300人早上6時許已抵關口前排隊，至開閘一刻，有約千人一同湧入出境大堂。

有港人急回內地廣西探望生病的96歲爺爺，但手持免費核酸檢測陰性短訊，而非付費檢測報告，不獲接受出境被彈回，她直言「想喊」，「冇人同我講要150、240蚊（付費檢測報告）先過得關。」

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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【06:06】香港與內地因新冠病毒「封關」近三年後，終在今日（8日）通關，市民可經7個口岸回內地免檢疫，其中落馬洲支線管制站今早6時半重開，港鐵東鐵線恢復載客至落馬洲站。首班車今早5時28分在旺角站開出，逾20名「歸心似箭」的乘客拖著行李箱，清晨5時已在站外等候；沿途不少人上車，到落馬洲時已有數百人。

有坐頭班車乘客表示，4年前與身在惠州的妻子結婚，疫情開始至今已與妻子分隔3年，「結婚4年分開3年」，期待見到妻子，「會攬住佢同錫佢。」

▼1月7日 市民排隊做核酸檢測▼



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▼海關製作旅客過關小錦囊▼



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▼1月6日 直擊落馬洲站恢復前情況▼



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▼1月6日 海關在落馬洲支線口岸展開演練▼



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▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼



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▼1月4日 入境處落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站演練▼



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▼1月6日 海關在落馬洲支線口岸展開演練▼



▼海關為通關準備及協調通關初期的工作▼

