澳門疫情｜1.8起變風土病　毋須申報健康碼　病徵輕微患者可上班

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（7日）公布，明日（8日）結束抗疫過渡期後，新冠病毒感染將成為澳門的風土病。協調中心表示，居民若出現發熱、乏力、肌痛等症狀，可進行快速檢測。感染者則應盡量留在家中休息，不參加聚集活動，不過症狀不重的感染者可以上班。



另外，協調中心又強調，過渡期後居民毋須在澳門健康碼上作健康申報，健康碼將停止紅、黃碼功能，場所亦不應要求進入者出示澳門健康碼。



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協調中心今日指，由於新的變種在世界各地不時出現，預期澳門亦同世界各地一樣會不時出現周期性高峰，已感染的或已接種疫苗的人士亦會再感染，而明日起新冠病毒感染將成為當地的風土病。

中心續指，為降低疫情對居民健康和機構運作的影響，配合國家新冠病毒感染「乙類乙管」政策，協調中心制定《過渡期後新型冠狀病毒感染防控原則》供個人和家庭、部門、機構和企業參照執行。

有病徵者只需快測 症狀不重可上班

中心建議，在個人和家庭方面，如出現發熱、乏力、肌痛等全身症狀及咽痛、鼻塞、流涕、咳嗽等呼吸道症狀，居民可進行新冠病毒快速抗原檢測；無不適症狀人士一般不必進行檢測。而感染者應避免參加聚集活動，以及不戴口罩的活動如到餐廳堂食；亦應盡量避免乘搭公共巴士或輕軌，若不可避免亦應戴好口罩，不過症狀不重的感染者可以上班。

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在過渡期後，個人毋須在澳門健康碼上作健康申報，健康碼將停止紅、黃碼功能，場所亦不應要求進入者出示健康碼。協調中心又指，若非特別需要，不得要求無不適症狀的工作人員或其他相關人士進行新冠病毒檢測。至於出現新冠病毒感染症狀的工作人員，尤其是負責接待或服務公眾或照顧長者及長期病患者的人士，則可安排接受新冠病毒快速抗原檢測。

出入場所不用量體溫 公眾地方仍要戴口罩

而除安老或康復院舍、托兒所、非高等教育場所及監獄等重點場所外，各部門、機構和企業亦不須對進入場所的工作人員和其他人員進行體溫檢測。至於配戴口罩方面，協調中心指公眾地方及場所接待公眾的地方，工作人員和公眾仍需佩戴口罩，不過部門、機構和企業可自行決定內部辦公地點的戴口罩政策。

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