澳門明起確診無須申報與隔離　專家：通關後疫情若平穩香港可跟隨

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（7日）宣布明日（8日）起結把新冠病毒感染列為風土病，確診者無須申報及隔離，輕症者甚至可以上班。香港政府專家顧問許樹昌認為，香港感染率及整體接種率高，可以跟隨澳門方向；呼吸系統科專科醫生梁子超亦指，如本港與內地通關後疫情未有急劇反彈，可在農曆新年後先放寬學生快測等措施，最後一步再放寬至確診者無須隔離。



不過，香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示，澳門在疫情海嘯期撤銷隔離有一定風險，並認為確診者傳染性最高的五天，不宜上班。



▼12月24日 港澳直通巴「港澳專線」恢復服務▼



+ 12

澳門協調中心公布明日結束抗疫過渡期後，居民如出現發熱、乏力、肌痛等症狀，可進行快速檢測，症狀不重者可以上班，而居民毋須在澳門健康碼上作健康申報，健康碼將停止紅、黃碼功能。

感染及接種率高 許樹昌稱可跟澳門：新冠在港已成風土病

政府專家顧問許樹昌認為，本港現時社區大量個案都無源頭可追，故新冠在港亦已成為風土病，加上香港感染率及整體接種率都高，故認為港可以跟隨澳門放寬方向。不過，他認為，無須急於現時放寬，可以先觀察通關後所情況，如疫情平穩，政府可以更改相關檢疫要求，無徵狀或輕微徵狀個案都可以上班。

許樹昌。（資料圖片）

梁子超稱農曆年後先撤銷學生快測 後再讓確診者毋須隔離

呼吸系統科專科醫生梁子超亦同意，如本港在通關後如疫情未有急劇反彈，可以在農曆新年後先放寬其他防疫措施，最後一步才放寬確診者無須申報、檢疫。他解釋，由於現時本港仍有不少的防疫措施，如學生要做快測等，故應先放寬此些的防疫措施後，才考慮放寬確診者無須申報、檢疫，以避免大量未有接種疫苗者因染疫而過世，為本港醫療體系帶來負擔。

金冬雁憂慮澳門在疫情海嘯期放寬有一定風險

澳門短時間內作多項放寬，港大生物醫學學院教授金冬雁直言感憂慮，他認為，澳門在疫情海嘯期這樣做有一定風險，感染後傳染性最高的五天不宜上班。