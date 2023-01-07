回港核酸檢測｜深圳114間機構地址電話一站搜　澳門檢測點全名單

中港周日（1月8日）首階段通關，香港入境內地及由內地返港均須持有出行前48小時內進行的核酸檢測陰性證明，即日回港或抽樣本48小時內回港，可用同一證明過關入境，否則就要在內地再檢測。



然而，在內地，哪裡可找到提供核酸檢測服務的機構？港府晚上發文指，國務院官方網站及其「國務院客戶端小程序」中均設有功能，讓公眾查閱內地不同省市提供核酸檢測服務的機構，而相關檢測結果均可作內地及香港過關之用。根據網站結果，深圳至少有114間核酸檢測機構，搜尋結果會顯示詳細地址及聯絡電話。



一CLICK查衞健委網站核酸檢測機構地址及電話

港府指現時國務院官方網站及其「國務院客戶端小程序」中均設有功能，讓公眾查閱內地不同省市提供核酸檢測服務的機構。（添馬台 Tamar Talk圖片）

港府Facebook專頁添馬台 Tamar Talk今晚發出貼文，再次提醒香港與內地通關後，港人北上回港，須持有出行前4️8小時核酸檢測陰性證明，並提供貼士，指現時國務院官方網站及其「國務院客戶端小程序」中均設有功能，讓公眾查閱內地不同省市提供核酸檢測服務的機構。相關檢測結果均可作內地及香港過關之用。

根據貼文提供的國家衞健委核酸檢測機構查詢網站，點選廣東再輸入深圳，可找到144間核酸檢測機構，搜尋結果會顯示詳細地址及聯絡電話。

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政府指回程時如檢測陰性結果仍然有效，即檢測於過去48小時內進行，可用同一證明過關。（Facebook添馬台Tamar Talk專頁圖片)

通關內地在即，按照規定，旅客需要在航班預定起飛時間或口岸抵埗時間前48小時內進行，如旅客打算即日來回，回程時如檢測於過去48小時內進行，檢測陰性結果則仍然被視為有效，所以旅客打算即日來回，應在出發前一日早上進行檢測，令時間更為充裕。

在香港，檢測站雖於晚上8時才停止服務，但需留意各檢測站送採樣瓶回實驗室時間或更早，之後未必會接受12小時有結果的檢測，所以別以為付款240元一定就得。至於在內地，則可透過國務院官方網站及其「國務院客戶端小程序」中均設有功能

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澳門方面，應變協調中心宣布因應1月8日起通關政策的調整，由私營檢測機構提供的核檢站點維持提供服務並改為只提供單管檢測，具體站點及開放時間如下：

1. 南粵廣慈醫療中心：10:00至18:00



2. 何賢公園（中華民族雕塑園）核酸檢測站：12:00至19:00



3. 布拉干薩街濠景花園站 (前財政局氹仔接待中心)：14:00至21:00



4. 南粵工聯（工人體育館地面層）：10:00至18:00



5. 新葡京酒店：10:00至13:00；14:00至18:00



6. 澳門美高梅：15:00至18:00



7. 星際酒店：15:00至18:00



8. 威尼斯人大運河街：10:00至13:00；14:00至18:00



9. 美獅美高梅：10:00至13:00



10. 新濠影匯：10:00至13:00；14:00至18:00



11. 百老匯酒店：10:00至13:00



核酸檢測約預連結（自費），上述站點可12小時內提供檢測結果，檢測結果亦可在澳門健康碼上顯示。

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