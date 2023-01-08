通關｜截至下午4時　約3.6萬人經各管制站往返兩地　落馬洲佔最多

撰文：馬煒傑
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香港與內地今日（8日）首階段通關，入境處表示截至下午4時，有約3.6萬人經其中五個口岸往返兩地。當中出境人數為約2.8萬人，有15,332人經落馬洲支線出境，另外深圳灣及港珠澳大橋亦分別有7,439人及5,475人出境。入境方面，則有2,982人經落馬洲支線入境香港，也是五個口岸中最多。

落馬洲支線口岸出境人數比入境多4倍

香港與內地及澳門今日實施通關，有七個口岸可往返內地及澳門。入境處表示，截至下午4時，有約3.6萬人經落馬洲支線、文錦渡、深圳灣和中國客運碼、以及港珠澳大橋往返內地（或澳門）。以可往返內地的口岸中，當中落馬洲支線口岸共錄得18,314人出境或入境，佔各管制站最多，其中15,332人出境返回內地、2,982人入境香港，出境人數比入境人數多約4倍。

▼1月8日　落馬洲／福田口岸通關情況▼

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另外深圳灣有共9,651人出入境，當中7,439人出境、2,212人入境；港珠澳大橋共有7,774人出入境，當中5,475人出境、2,299人入境；中國客運碼頭則有86人出入境，當中54人出境、32人入境；文錦渡則有575人出境、269人入境，出境人數佔每日限額5,000個的一成。

有2,059人經港澳客輪碼頭往返澳門，當中1,732人由香港前住，327人由當地返回。

經機場出入境人數佔最多，分別有18,329人出境、13,721人入境。

入境處表示，有關統計為臨時數字，未能分本地居民及旅客，數字為整體出入境數，即包括往返內地，澳門及外國。

▼1月8日　通關首日早上入境香港內地旅客及港人不算多▼

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港鐵則表示，截至下午5時，共約16,500 名跨境乘客使用東鐵綫落馬洲站。而為配合通關，將會加密東鐵綫前往落馬洲站的列車班次至大部份時間4至8分鐘，上水站至金鐘站的列車服務在全日𣎴同時段亦有加密，將繼續密切監察東鐵綫及落馬洲站的運作情況，適時調整車務安排。

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