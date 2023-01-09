通關．疫情．最新｜新增11641宗確診　按日回落17.5%

撰文：陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 呂穎姍 馬煒傑 劉夢婷 江麗盈 陳葆琳
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衞生署衞生防護中心公布新增11,318宗本地感染個案和323宗檢測陽性輸入個案，總數11,641宗，較昨日再少17.5%，累計2,781,581人染疫。另有64名患者不治，總數增至12,406宗。港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.877，顯著回落至1以下。

香港與內地昨日（8日）正式首階段通關，有約4.5萬人經其中五個口岸往返兩地。官方新華社昨日報道，深港兩地會在實施通關後一星期內，不遲於下周日（15日），就第一階段的整體實施情況進行分析，在雙方形成一致意見基礎上，再研究安排實施第二階段恢復通關安排。

通關．疫情．1.8｜4.5萬人經水陸口岸回內地　有人無核酸證明被拒

昨日疫情概要：

-增14,113宗確診，比昨日少1,737宗或11%。
-輸入個案431宗，佔整體個案比率3.05%；相比同日26,204機場入境旅客人次，確診比率則為1.64%，七日平均比率是1.42%。
-新增66名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.391%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,342人。

▼1月5日　政府公布與內地通關安排懶人包▼

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港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.8767，顥著回落至1以下，代表每日確診宗數將回落。（港大醫學院圖片）
疫情｜增11641宗確診回落17.5%　死亡率升破0.4%創七個月新高

【16:22】衞生署衞生防護中心公布新增11,318宗本地感染個案和323宗檢測陽性輸入個案，總數11,641宗，較昨日再少17.5%。另有64名患者不治，總數增至12,406宗。

▼1月8日　實測港人深圳進行核酸檢測流程▼

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▼1月8日　深圳福田回港四部曲▼

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▼1月8日　通關後東鐵列車有不少乘客拖篋北上▼

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▼1月8日　大批北上市民到達落馬洲站▼

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▼1月8日　北上內地市民湧入落馬洲口岸▼

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▼1月8日　東鐵首班恢復向落馬洲站列車開出▼

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經濟扭轉頹勢　求職網站統計指前線工種招聘增　工資平均升一成

【07:03】本港防疫政策放寬、加上與內地通關，經濟開始扭轉頹勢向好，失業率亦持續下降。求職平台Moov up統計招聘廣告，發現前線工種在2022年12月時的招聘數量增多，而零售及餐飲業是最缺人的行業，資方定出的工資都較過去上升約一成，如餐飲起薪點月入可達16,000元。Moov up共同創辦人邱力迅表示，勞動人口仍有下降的趨勢，尤其是白領工種，受人口老化及移民潮影響，預期在疫情緩和後，經濟會有改善，特別是有外勞可以輸入。

▼1月8日　北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼

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▼1月8日　落馬洲／福田口岸通關情況▼

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每周疫情｜上周12萬人確診按周減逾26%　Omicron亞型現上升趨勢

【07:01】本港逐漸復常，與內地昨日（8日）正式通關。回顧上周（1月2日至8日）疫情有回落跡象，錄得本地及輸入個案共120,946宗，比之前一周（去年12月26日至今年1月1日）減少43,326宗。

不過上周平均留醫病人總數為5,121人，按周增1.%。至於死亡個案方面，上周仍比前一周多66人或7.37%，而對比患者數目的七日平均死亡率，上周增0.143個百分點。

▼1月8日　特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼

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▼1月8日　特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼

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疫情嚴峻病患家屬投訴大增　醫院「拆彈專家」：溝通聆聽是關鍵

【07:00】疫情持續三年，醫療體系除了面對沉重壓力與挑戰，期間查詢及投訴亦明顯增加，對醫院負責處理投訴的「拆彈專家」是一大考驗。

其中一位拆彈專家、明愛醫院病人聯絡主任許美芬指，大多投訴者均壓力沉重，處理投訴時應有同理心，與投訴者協商溝通以達成共識；基督教聯合醫院醫務統籌（病人聯絡）吳國樑醫生指，有時未必能直接與投訴者協商成功，可能要向患者的其他家屬商討，才能找出問題癥結。

▼1月8日　港澳碼頭重開吸引市民「過大海」▼

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▼1月8日　珠江客運首班往深圳機場碼頭客船啟航▼

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▼海關製作旅客過關小錦囊▼

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通關｜截至晚上8時　約4.5萬人經各管制站往返兩地　落馬洲佔最多尚至醫療1.9起可供非本港居民打復必泰二價疫苗　一針港幣1,880元黃大仙宏景花園、西灣河太富街等三區污水呈陽性　4萬人需快測每周疫情｜上周12萬人確診按周減逾26%　Omicron亞型現上升趨勢安心出行停止運作　資科辦：已刪除所有確診個案上傳的紀錄通關｜上水藥房必理痛止痛退燒藥極少貨　30粒裝仍見炒價賣130元通關直擊｜福田電子辦證櫃台無赴港簽證服務　多人摸門釘感失望通關｜港澳碼頭重開　旅客連買3張船票　賭客闊別三年「過大海」通關｜內地婦嘆通關太遲　憶居港亡夫落淚：他心願和我自駕遊通關｜南下人流不似預期　上水藥房街淡靜　內地旅客：少咗好多人通關｜港鐵：截至上午11時　落馬洲站載9000客　出境較入境為多通關｜許樹昌：農曆新年全面通關視乎兩地醫療系統　重症有無增多通關直擊｜實測落馬洲過關　排隊檢查核酸證明　半小時出福田口岸通關直擊｜深圳女即日往返探親　廣州升學港生：終嚐東鐵綫過海通關直擊｜中港碼頭排長龍　內地男心急返京見妻：我整晚睡不着通關直擊｜香港北上旅行團首日出發　團友：返到祖國不知幾開心通關直擊｜福田口岸外親友重逢擁抱　深圳男帶玫瑰迎異地戀港女友通關｜截至11點9000人落馬洲北上　李家超：通關不設人數肯定出現通關直擊｜千人搶閘北上大排長龍　探病女士持免費檢測被拒出境
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