通關．疫情．最新｜3歲以下幼童周二起可到檢測中心做核酸檢測

衞生署衞生防護中心公布新增11,318宗本地感染個案和323宗檢測陽性輸入個案，總數11,641宗，較昨日再少17.5%，累計2,781,581人染疫。另有64名患者不治，總數增至12,406宗。港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.877，顯著回落至1以下。



香港與內地昨日（8日）正式首階段通關，有約4.5萬人經其中五個口岸往返兩地。官方新華社昨日報道，深港兩地會在實施通關後一星期內，不遲於下周日（15日），就第一階段的整體實施情況進行分析，在雙方形成一致意見基礎上，再研究安排實施第二階段恢復通關安排。



昨日疫情概要：



-增14,113宗確診，比昨日少1,737宗或11%。

-輸入個案431宗，佔整體個案比率3.05%；相比同日26,204機場入境旅客人次，確診比率則為1.64%，七日平均比率是1.42%。

-新增66名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.391%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,342人。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.8767，顥著回落至1以下，代表每日確診宗數將回落。（港大醫學院圖片）

【20:34】醫務衞生局表示，因應過關需要，在評估運作經驗後，社區檢測中心／檢測站會由明日（10日，星期二）起把服務擴展至三歲以下幼童。換言之，除個別可能不適合進行呼吸道樣本採樣的人士（例如咽喉或鼻腔曾經接受手術的人士），包括三歲以下幼童在內的其他人士均可在社區檢測中心／檢測站由專業人員為其採集拭子樣本進行檢測（包括為入境內地自費進行的「咽喉拭子」核酸檢測）。如有需要，社區檢測中心／檢測站的專業醫護人員會評估個別人士（特別是一歲以下的嬰兒）是否適合進行拭子採樣，以確保採樣程序是在安全情況下進行。

【20:22】新冠肺炎疫情持續，本港死亡數字近日亦有急升。《香港01》統計過去一個月死亡數字，發現死亡個案中以打三針的比率為最高， 佔整體個案五至六成；其次則為「零針」死者，佔整體個案一至兩成。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（9日）表示，留意近日已接種三劑疫苗的死者有增多，相信因為不少人接種第三針至今已超過半年，效力漸減退，提醒高危群組要補打第四針。

【19:34】政府去年底逐步放寬入境措施，大批港人到日本、韓國、東南亞等地旅遊。馬來西亞政府率領首個海外訪問團到港，今（9日）舉行記者會，以及設宴與旅遊業界交流。

訪問團代表指，去年1月至9月，來自中港澳的旅客已高達10萬人次，未來將會繼續恢復兩地航班數目，並期望馬來西亞能成為港人旅遊的必然目的地。

【17:58】廣深港高鐵因疫情停擺近三年，1月8日首階段通關內地，高鐵延至不遲於1月15日重新運作。運輸及物流局今日（9日）在社交媒體發文表示，高鐵日前已開始試運，局長林世雄今日去到西九龍站視察，聽取高鐵的試運和其他準備工作進展。

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【16:53】政府今日（9日）公布，屯門區、觀塘區及中西區多幢住宅，涉及觀月．樺峯、青磚圍及屯子圍等污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【16:22】本港疫情漸持續回落，今日（9日）新增11,641宗確診，比昨日（8日）下跌17.5%，連續一周回落至一萬宗水平，輸入個案有323宗。另增64人死亡，七日平均死亡人數升至66.1人，總計死亡達12,406宗，但七日平均死亡率急至，今日突0.4%關口，創七個月新高。

【16:15】香港與內地昨（8日）起恢復通關，香港高鐵站最遲本月15日才恢復營運，本港市民如想乘搭高鐵往各大城市，就要到深圳乘搭高鐵。記者今日（9日）前往福田口岸高鐵站觀察，站內人流稀少，店舖不是丟空，就是關門，只有一間連鎖咖啡店營業。

有港人稱，從香港過去福田口岸高鐵站時間花了1小時，過程方便。亦有心急回鄉探親的港人指，福田口岸高鐵站提供的高鐵班次較少，由於未能趕得及預訂由深圳北高鐵站出發的車票，才逼不得已轉至福田口岸高鐵站出發。

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▼1月8日 實測港人深圳進行核酸檢測流程▼



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▼1月8日 深圳福田回港四部曲▼



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【15:09】香港與內地在周日（8日）首階段免檢疫通關，尖沙咀廣東道今（9日）人流依然不及疫前的水平，部份奢侈品牌名店外僅得寥寥數人排隊，主要都是港人。不過仍有深圳居民在昨日率先來港，並期待到近期開幕的故宮博物館參觀，估計在港購物花費約八至十萬元。

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【14:55】香港與內地昨日（8日）恢復首階段免檢疫通關，落馬洲福田口岸、深圳灣口岸及文錦渡口岸採用配額制，但疫情之前兩地來往最頻繁之一的皇崗口岸，則仍然關閉。

《香港01》到皇崗口岸視察，目前仍進行重建工程，預計於2023年底完成，地盤全是沙地，內有十多輛工程車運作。連接皇崗口岸地鐵站及皇崗口岸關入境大樓的天橋，以及附近馬路全部封閉，疫情前人來人往的皇崗口岸地鐵站，大多舖位已凋空多時。

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▼1月8日 通關後東鐵列車有不少乘客拖篋北上▼



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【14:09】內地疫情持續，部份人一藥難求，適逢農曆新年將至，不少港人趁香港與內地昨日（8日）恢復免檢疫通關後，特意在港購買不同藥物帶到深圳，再交快遞店寄運至內地其他城市的親友。

《香港01》直擊福田口岸對面一間快運店情況，可見大量人士拖著行李箱進入店內寄貨，大部份人行李箱裏面，均有喇叭正露丸。有市民指，內地近日買不到止瀉藥及退燒藥，故從香港買回來藥過關再寄去家鄉；有人指香港寄貨至其他內地城市需時較長，運費較貴，故特意前往深圳寄貨。

▼1月9日 福田口岸一間快運店情況▼



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【13:27】中港昨日（8日）迎來首階段免檢疫通關，入境處今日（9日）公布各管制站的出入境人流。雖然現時三個陸路口岸，不論南下或北上都各設有5萬個配額，但數據顯示，兩邊都未用盡配額，三個口岸只有21,398名港人北上，僅使用了四成多的配額；南下內地旅客更少，全日只有5,046人，三個設配額口岸更只有1,836人，即佔配額約3.7%。翻查1月7日的入境數據，當日有1,879名內地人經深圳灣口岸到港，比昨日經三個陸路口岸到港的人更多。

▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



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▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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▼1月8日 東鐵首班恢復向落馬洲站列車開出▼



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【07:03】本港防疫政策放寬、加上與內地通關，經濟開始扭轉頹勢向好，失業率亦持續下降。求職平台Moov up統計招聘廣告，發現前線工種在2022年12月時的招聘數量增多，而零售及餐飲業是最缺人的行業，資方定出的工資都較過去上升約一成，如餐飲起薪點月入可達16,000元。Moov up共同創辦人邱力迅表示，勞動人口仍有下降的趨勢，尤其是白領工種，受人口老化及移民潮影響，預期在疫情緩和後，經濟會有改善，特別是有外勞可以輸入。

▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼



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▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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【07:01】本港逐漸復常，與內地昨日（8日）正式通關。回顧上周（1月2日至8日）疫情有回落跡象，錄得本地及輸入個案共120,946宗，比之前一周（去年12月26日至今年1月1日）減少43,326宗。

不過上周平均留醫病人總數為5,121人，按周增1.%。至於死亡個案方面，上周仍比前一周多66人或7.37%，而對比患者數目的七日平均死亡率，上周增0.143個百分點。

▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



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▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



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【07:00】疫情持續三年，醫療體系除了面對沉重壓力與挑戰，期間查詢及投訴亦明顯增加，對醫院負責處理投訴的「拆彈專家」是一大考驗。

其中一位拆彈專家、明愛醫院病人聯絡主任許美芬指，大多投訴者均壓力沉重，處理投訴時應有同理心，與投訴者協商溝通以達成共識；基督教聯合醫院醫務統籌（病人聯絡）吳國樑醫生指，有時未必能直接與投訴者協商成功，可能要向患者的其他家屬商討，才能找出問題癥結。

▼1月8日 港澳碼頭重開吸引市民「過大海」▼



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▼1月8日 珠江客運首班往深圳機場碼頭客船啟航▼



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▼海關製作旅客過關小錦囊▼

