通關．疫情．最新｜4.5萬人昨北上　港深本周內商次階段通關安排

本港新冠病毒疫情回落，衞生署衞生防護中心昨日公布新增14,113宗確診個案，較前一日少11%；有66名患者不治，總數增至12,342宗。港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.877，顯著回落至1以下。



香港與內地昨日（8日）正式首階段通關，有約4.5萬人經其中五個口岸往返兩地。官方新華社昨日報道，深港兩地會在實施通關後一星期內，不遲於下周日（15日），就第一階段的整體實施情況進行分析，在雙方形成一致意見基礎上，再研究安排實施第二階段恢復通關安排。



昨日疫情概要：



-增14,113宗確診，比昨日少1,737宗或11%。

-輸入個案431宗，佔整體個案比率3.05%；相比同日26,204機場入境旅客人次，確診比率則為1.64%，七日平均比率是1.42%。

-新增66名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.391%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,342人。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.8767，顥著回落至1以下，代表每日確診宗數將回落。（港大醫學院圖片）

▼1月8日 實測港人深圳進行核酸檢測流程▼



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▼1月8日 深圳福田回港四部曲▼



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▼1月8日 通關後東鐵列車有不少乘客拖篋北上▼



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▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



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▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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▼1月8日 東鐵首班恢復向落馬洲站列車開出▼



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【07:03】本港防疫政策放寬、加上與內地通關，經濟開始扭轉頹勢向好，失業率亦持續下降。求職平台Moov up統計招聘廣告，發現前線工種在2022年12月時的招聘數量增多，而零售及餐飲業是最缺人的行業，資方定出的工資都較過去上升約一成，如餐飲起薪點月入可達16,000元。Moov up共同創辦人邱力迅表示，勞動人口仍有下降的趨勢，尤其是白領工種，受人口老化及移民潮影響，預期在疫情緩和後，經濟會有改善，特別是有外勞可以輸入。

▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼



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▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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【07:01】本港逐漸復常，與內地昨日（8日）正式通關。回顧上周（1月2日至8日）疫情有回落跡象，錄得本地及輸入個案共120,946宗，比之前一周（去年12月26日至今年1月1日）減少43,326宗。

不過上周平均留醫病人總數為5,121人，按周增1.%。至於死亡個案方面，上周仍比前一周多66人或7.37%，而對比患者數目的七日平均死亡率，上周增0.143個百分點。

▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



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▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



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【07:00】疫情持續三年，醫療體系除了面對沉重壓力與挑戰，期間查詢及投訴亦明顯增加，對醫院負責處理投訴的「拆彈專家」是一大考驗。

其中一位拆彈專家、明愛醫院病人聯絡主任許美芬指，大多投訴者均壓力沉重，處理投訴時應有同理心，與投訴者協商溝通以達成共識；基督教聯合醫院醫務統籌（病人聯絡）吳國樑醫生指，有時未必能直接與投訴者協商成功，可能要向患者的其他家屬商討，才能找出問題癥結。

▼1月8日 港澳碼頭重開吸引市民「過大海」▼



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▼1月8日 珠江客運首班往深圳機場碼頭客船啟航▼



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▼海關製作旅客過關小錦囊▼

