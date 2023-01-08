天文台預測下周日至周一一夜跌9度　延伸預報顯示過年前偏清涼

今日（25日）為本港與內地通關首日，而高鐵最遲下周日（15日）也會恢復通車，有意當日坐車北上的市民要留意天氣。天文台預報顯示，下周日市區氣溫最高攝氏22度，而一股東北季候風會在下周初抵達華南，預測下周一早上市區跌至13度，即半日間跌9度，預測當日早上打鼓嶺更僅得8度。



延伸預報顯示，下周日至大年初一（22日）最低溫度較大可能在9至21度之間。



▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



洗衫注意 本周後期和暖潮濕、早晚有霧

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸地區。一道廣闊雲帶正覆蓋該區，廣闊雲帶會為該區帶來多雲有雨的天氣。此外，隨着偏東氣流減弱，本周後期華南沿岸和暖潮濕，早晚有霧。預料東北季候風會在下周初抵達華南，該區氣溫顯著下降。

明日開始有雨 愈夜愈大 晚歸記得帶定遮

天文台預測明日（9日，星期一）氣溫介乎18至20度，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。明日仍然多雲，有幾陣雨，晚上雨勢較為頻密。

至周五（13日）雨量減少，僅初時有一兩陣雨，氣溫微升至介乎19至23度；早晚沿岸有霧，下午短暫時間有陽光。

惟下周日（15日）起氣溫驟降至介乎15至22度，當日吹輕微，後漸轉青勁北風，離岸及高地間中吹強風。短暫時間有陽光，有一兩陣微雨，初時有霧。

翌日周一（16日）更進一步降溫，市區早上最低氣溫僅13度，即較前一日下午最高降9度，相當清涼，部份時間有陽光及乾燥。當日早上7時左右，將軍澳、流浮山、上水等地料只有10度，石崗僅9度，而打鼓嶺更僅得8度。下周二（17日）氣溫仍然清涼，市區最低氣溫同樣為13度，部份時間有陽光及乾燥。

天文台延伸預報顯示，下周日（15日）至年初一（22日）每日最低氣溫將明顯下降。（天文台圖片)

尚有兩星期便過年，天文台延伸預報顯示，下周日（15日）至年初一（22日）每日最低氣溫將明顯下降，較大可能在9至21度之間，相對近日較為清涼，料與將南下的東北季候風會有關。

▼12月17日 寒潮下市民添厚衣▼

