涉爬水渠逃出理大　鄭錦滿暴動罪成　另4人妨礙司法公正罪成

熱血公民前成員鄭錦滿等5人，於2019年理大遭警方圍堵期間，被指爬水渠逃離理大或提供協助，被控妨礙司法公正罪。鄭錦滿更在審訊中途遭加控暴動罪，他們早前不認罪受審。辯方結案時指出地下渠道有毒氣和污水，鄭等人無法在只有防毒面罩和頭燈下步行離開理大。案件今（14日）在區域法院裁決，暫委法官鄭念慈裁定鄭暴動罪成，但意圖妨礙司法公正罪不成立，另4人則被裁定意圖妨礙司法公正罪成。



5名被告依次為：何志豪（28歲，裝修工人）、鄭錦滿（32歲，前立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演），被控於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，即妨礙香港警務處將會作出逮捕的作為。

鄭錦滿(左)在審訊中途才被加控暴動罪。(資料圖片)

控方審訊途中加控暴動罪

控方早前舉證完畢後，突申請加控鄭錦滿一項暴動罪。辯方提出強烈反對，質疑因法官早前曾關注到控方證據薄弱，控方才作出此申請，斥做法「非常不公」。惟暫委法官鄭念慈最後仍批准控方申請，但基於公平性考慮，不准控方針對暴動罪重開案情或傳召證人，鄭隨即否認控罪。

警收消息指有示威者疑經渠口逃出理大

控方案情指，警方收到消息指有示威者疑經渠口逃離理大，警員凌晨巡邏時，發現被告何志豪向信民樓奔跑，將他截停，並在何身上搜出一輛停泊在忠孝街車輛的鎖匙。何承認想協助逃出理大的人離開。

2019年11月20日，警方發現疑有人從下水道逃出理大。(詳看下圖)

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警員見男子持電筒照射渠口

同日早上，警方在紅磡半島豪庭外，發現被告陳啟賢與男子A 手持電筒照射渠口，陳其後將竹枝搬到渠口位置，將繩綁在石柱上 ，並與A一起拉繩，鄭錦滿與另一人先後從渠口爬出；至於被告馮思睿和林泳汶當時則在私家車上，曾多次下車觀察渠口情况。根據行車紀錄儀錄音，林曾說：「個窿愈嚟愈多人去」及「窿位見到有人落去游繩救緊人」，警員之後將4人拘捕。

辯方指地下渠道有毒氣難步行至渠口

辯方卻指，作證的女警長只看到鄭從渠口走出，無法確認鄭是從「理大暴動完出嚟。」女警長同意。辯方亦引述渠務工程專家的證供指，地下渠道有毒氣和污水，質疑鄭當時只佩戴了防毒面罩和頭燈，無法中理大經地下渠道步行約500米至被捕地點。

另3名被告：葉嘉祺（27歲，貨運車司機）、黃逸滔（25歲，無業）及梁祖光（24歲，售貨員）早前已認罪，並准保釋候判。

案件編號：DCCC 363、314/2021