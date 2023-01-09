通關直擊｜深圳簽註中心逼爆　有人成功辦證睇來港聽陳奕迅演唱會

香港與內地恢復免檢疫通關，內地居民咋日（8日）起可辦理赴港旅遊簽註，今日（9日）為首個工作天，深圳福田的簽註辦理大廳，辦公時間將近完結之時仍然熙來攘往。有人昨日「摸門釘」後今天再來成功辦理簽註，趕及赴港聽陳奕迅演唱會；有人因為沒有網上預約，不能於現場排隊辦理，最後白行一趟。



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國家移民局早前宣布恢復辦理內地居民來港旅遊簽註，李先生昨天一得知消息，便隨即購買了陳奕迅的演唱會門票，並已預約名額來港，只欠來港旅遊簽註。他昨日已一早前來深圳福田辦理大廳等候辦理，但最後服務大廳因假期沒有服務人員上班，最係只能打道回府。他擔心未能趕得及於演唱會舉行前取得簽註，今日再來，終於成功辦理。

他用了大概5分鐘便完成所有程序，官方稱5個工作天便能把簽註拿到手，但現在為辦理簽註的高峰時期，認為辦理大廳人員已經加快處理簽註申請工作，料很快拿到簽證赴港，聽陳奕迅的尾場演唱會，「工作人員跟我說的是預計兩三天左右，我估計11、12號左右剛好，我自己感覺應該是來得及的，演唱會是在晚上。」

林先生昨日（8日）「摸門釘」後，今天再來成功辦理簽註，料趕及赴港聽陳奕迅演唱會。（林藹怡攝）

陳先生的太太在香港工作，3年未來港探望妻子，對通關感到很期待，「快過年了嘛，就想着趕緊過去。」他今次來港之行，主要是替太太帶一些衣物回內地，順便玩幾天，農曆新年前會返回內地，「現在都通關了嘛、方便了嘛，待10天、半個月沒必要，有事情就過去，沒有事情就回來。」

前往簽註辦理大廳前，必須進行網上預約，但深圳福田辦理大廳的預約未來幾天均爆滿。有人未有預約，最後白行一趟。李小姐女兒在香港工作，希望可以趕得及農曆新年前來港與女兒過春節，料逗留半個月。

深圳福田的簽註辦理大廳，辦公時間將近完結之時仍然人頭湧湧。（林藹怡攝）

張小姐搶不到預約名額，今天到現場碰碰運氣。她的丈夫長期於香港工作，之前疫情之下，港人到內地最長需要隔離21天，但其丈夫亦堅持每隔半年回內地一次，與最愛見面。今次兩地通關，她終於可以來香港探望丈夫。