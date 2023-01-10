通關．最新｜增9379宗確診　多75人死亡　17間院舍有新增個案

本港確診個案持續下降，終跌破一萬宗水平。今日（10日）新增9,379宗確診，為去年11月30日以來新低，括227宗輸入，多75人死亡，累計12,481人死亡。學校呈報個案仍有1,749宗，17間院舍有新增個案。



香港與內地本周日（8日）通關，高鐵亦正密鑼緊鼓試運當中。行政長官李家超今早（10日）行政會議前見傳媒，稱正爭取高鐵於下周日（15日）開通，又指過去兩日通關後口岸運作暢順，香港往內地每日預約人數有空餘限額，目前每日的5萬限額符合實際需要，當局會審視是否有調較空間。



被問到港府會否如澳門般限制藥物出口，李家超重申香港公營系統藥物供應充足，醫衞局正計劃與藥廠尋求可行方法，在藥房內購買某一類藥物有「自律性限制」，並指有立法規管的可能性存在。



今日疫情概要：



-增9,379宗確診，比昨日下降近兩成。

-輸入個案227宗，佔整體個案比率2.42%；相比同日24,796機場入境旅客人次，確診比率則為0.92%，七日平均比率是1.34%。

-本地個案帶新變異病毒株個案增6宗，包括XBB增2宗累計175宗，BF.7增3宗累計30宗，BQ1.1增1宗累計199宗。

-新增75名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.439%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,481人。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄到高鐵西九龍站視察▼



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▼1月9日 福田高鐵站人流稀少▼



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▼1月9日 尖沙咀廣東道奢侈品牌名店遊客不多▼



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▼1月9日 深圳福田來港簽註辦理大廳擠滿申請者▼



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▼1月9日 港市民拖篋到福田速遞店寄物品▼



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▼1月9日 皇崗口岸新聯檢大樓仍在興建▼



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▼1月9日 SOGO崇光百貨尖沙咀分店進行結業前大減價▼



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港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.8327，顯著回落至1以下，代表每日確診宗數將回落。（港大醫學院圖片）

【17:16】本港疫情漸回落，今日（10日）新增9,379宗確診，比昨日（9日）下跌19.4%，再度回落至一萬宗以下水平，亦創11月30日之後新低。輸入個案有227宗。新增6宗新變種病毒個案，另增75人死亡，七日平均死亡人數維持66.1人，總計死亡達12,481宗，但七日平均死亡率升至0.439%，創七個月新高。

【16:48】政府今日（10日）公布，大埔區、九龍城區及屯門區多幢住宅，涉及宏福苑、綠怡居、翠薈、Oma Oma及帝濤灣等污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【12:56】實政圓桌立法會議員田北辰向《香港01》表示，預計當日首班車於早上8時從西九高鐵站開出，並會歷史性駛往新增的廣州東站。他表示，重開初期只提供短途列車服務，即只會往返深圳、廣州等站，不過乘客其實亦可於內地轉乘內地高鐵，前往其他地方。

▼1月9日 林世雄視察高鐵站▼



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【12:25】中港兩地周日（8日）恢復通關，電子支付平台支付寶香港(Alipay Hong Kong)今（10日）公布，通關首日內地及澳門的交易筆數飆近100%，交易人數增逾七成。由即日起至2月6日，用戶可在App領取港幣10元跨境優惠禮券，在內地或澳門的商店或交通上使用。

【10:09】中港周日免檢疫通關，但首日南下內地客只有約5,000人，佔入境人數約一成。旅遊促進會總幹事、港澳直通巴士協會副秘書長崔定邦今早（10日）於港台節目表示，現時南下內地容人數符合預期，大約十天後便迎來農曆新年，內地人會先回鄉過年，相信屆時內地旅行團數量仍然較少，只會有個位數字，並主要涉及從廣東省來港的短途客。他又預計，大約到二月至三月後，內地團才會陸續增加。

酒店業主聯會經理陳媛妍亦指，近日查詢數字上升，房間預訂率增約一成，房價有輕微調整，但現時業界整體房間量充足，入住率約六至七成。她期望，五一黃金周會有較旅客到港。

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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【09:26】中港周日（8日）實施免檢疫通關，港府今早澄清，所有從香港入境內地人士均須持出行前48小時內進行的核酸檢測陰性結果，包括三歲以下幼童。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，48小時核酸檢測要求對跨境學童帶來麻煩，因不少跨境學童是點對點往返，既難在香港檢測，內地檢測站亦正減少，在內地檢測也不容易，因此期望可以快測代替：「𠵱家要求係隔日撩一次，香港學界其實習慣咗做快測，相信跨境學童都無問題，希望農曆年假期前有消息，因要時間通知家長。」

疫情三年，跨境學童無法到港上課。（資料圖片）

【07:41】政府今日（10日）澄清，從香港入境內地的3歲以下幼童須出示核酸證明。至於從內地或其他任何地區來港的3歲以下幼童，香港特區政府已對他們豁免相關要求。

▼1月9日 盧寵茂到訪土瓜灣體育館社區檢測中心▼



【07:00】在冬季來臨以及防疫政策放寬的雙重威脅下，內地多地醫院發熱門診一度大排長龍，醫療資源極度緊張。廣州去年底疫情最高峰時，每日6萬人到發熱門診求診，半個月後是否已然恢復平靜？《香港01》記者周一（1月9日）走訪當地兩間三甲級公立醫院，發熱門診只有少數人就診，專門開闢的「新冠陽性患者就診區」更無人看病，急症室與平日差不多，無去年底疫情最嚴峻時，患者大排長龍的場景。

位於廣州的廣東省人民醫院，設有臨時搭建的「新冠陽性患者就診區」，記者1月9日到現場發現，該處已停止運作。（香港01記者攝）

【07:00】封關近三年，香港與內地本星期日（8日）恢復首階段通關。《香港01》記者昨日（9日）到訪以往港人過關最愛打𧄌的地方——深圳書城及大型購物商場Cocopark，可見人流如往日一樣多，已如香港一樣復常。有駐商場的食肆指，這兩天確實人氣更旺，預料兩地通關後可升約一成生意。

▼1月9日 深圳商場Cocopark平日人流不減▼



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▼1月9日 深圳書城多學生及家長打書釘▼



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▼▼海關製作旅客過關小錦囊▼

