屯門兩玩Parkour男子爬上輕鐵車頂　於列車行駛時興奮拍攝

有玩Parkour（飛躍道）青年昨日（8日）在Instagram上載一段片段，顯示其與另一青年從屯門市中心站跳上一列輕鐵車頂，沿途一直拿着手機錄影，表現相當興奮，更直呼「為你哋介紹屯門嘅夜景」，至下一站屯門站（即西鐵屯門站）由車頂跳下，急速奔跑離去。



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由屯門市中心站跳上行駛中輕鐵列車

Instagram一名叫「tong_dogdogdog」的網民昨晚上載一條影片，展示之前的「偉績」，其中一段是在一列輕鐵上玩Parkour。兩名男子相信是在屯門市中心站的天橋位置，跳上市中心站月台的瓦頂，等一列輕鐵到站的時候，再跳上車頂。

二人一跳上車頂隨即扶住車頂的凸起物作扶手，列車之後開動駛往下一個站，他們大喊「Let’s Go！嘩」、「屯門界KOL亨哥」，期間有爆粗口表達興奮心情。

兩人隨後在輕鐵駛到屯門站後，即從車頂一躍而下。據影片所見，當時月台的乘客寥寥可數，無留意二人在車頂跳下。二人跑到地面後深深呼吸，沒有說任何話，而影片配上宇幕「文字無法表達嘅喜悅」。

至影片後半部份，三名青年疑似在12月31日晚上大膽闖入尖沙咀一幢建築工地，隨後行樓梯到高處，並爬上地盤天秤的頂端位置倒數，大叫「最後啦最後啦，2023新年快樂！」

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至於影片後半部份，三名青年相信在12月31日除夕晚上進入尖沙咀一個建築工地，隨後行樓梯到高處，並爬上地盤天秤的頂端位置倒數，大叫「最後啦最後啦，2023新年快樂」，一直至元旦早上，並有人玩航拍。