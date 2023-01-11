護士專業發展　與世界接軌

剛過去的聖誕新年假期，不少朋友都急不及待飛往外地旅行。有一位護士朋友外遊期間給我發來信息，問我要不要手信；正當我滿腦子都是各式各樣的零食時，朋友再傳來幾幅照片，我打開一看，朋友的手信原來是零食以外的「另類食糧」，就是幾本當地護士專業進修及護理研究的相關書籍。我不禁調侃這位護士朋友，連旅行也犯「職業病」，心繫工作，但其實我內心滿是感謝，朋友，你真有我心。

撰文：醫院管理局 (醫管局) 護理總行政經理潘恩榮



醫護人手流失、短缺，從來都不只是香港一個地方面對的問題，這是全球現象；正當世界各地都千方百計地挖人才、搶人手之際，很多國家與地方更在一步步將護士工作專科化，這亦是全球趨勢。例如美國有提供各種專科護士的認證，包括心臟科護士、麻醉科護士等；英國、日本也分別有不同的專科護士認證制度。朋友在外地書店拍下的幾幀照片不禁讓我反思，香港也應該繼續好好參考，甚至借鏡其他國家和地方的不同做法與經驗，進一步推動本地護理專科發展。

香港隨著人口老化及醫療發展，在多個專科的醫護團隊中，護士的角色愈見舉足輕重。就以醫管局為例，我們近年加強跨專業團隊服務模式，例如設立綜合專科診所，就是由護士先為病人作初步評估，隨後再由醫生診症，可見護士角色正在加強。政府經過多年研究，於2021年邀請護士管理局推出「專科護士自願認可計劃」，以提升護理專業的知識水平及工作能力，可說是護理行業邁向專業發展的重要里程碑，也為日後建立專科護士的法定註冊制度奠定基礎。

醫管局近年增加顧問護師及增設副顧問護師職位，此舉除了為挽留資深護理人員，加強護理人手和經驗傳承外，亦可為有志於專科護理發展的護士，提供管理工作以外的晉升階梯，鼓勵護理專業持續發展，提升護理服務水平。

此外，醫管局去年推動的「大灣區專科護理知識交流計劃」，除了希望加強兩地專科護士交流經驗，互相熟習對方的醫療系統，提升護理專業水平，長遠更希望促進兩地專業人才的交流，建立人才庫，穩定人手資源，令護理人員的經驗和專業知識得以承傳。

再翻看朋友在外地書店發給我的照片，有如一枝強心針；雖然世界各地的護士執業資格和註冊制度各有不同，但其實大家都正在向著同一目標進發，就是不斷改善註冊制度，持續加強護士培訓， 配合社會發展保護民康；香港也正加快步伐，朝著這標竿全速前進。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

