消息：行會批准最低工資上調至時薪$40　5.1生效　周五刊憲

法定最低工資凍薪4年，今年五月終將由現時每小時37.5元提高至40元。消息指，行政會議今早（10日）批准上調最低工資水平至每小時40元，料本周五刊憲，稍後交立法會討論，今年五月一日實施。由勞資學官四方組成的最低工資委員會，早前達成共識，向政府建議將最低工資調高2.5元，至每小時40元，幅度為6.7%。



2011年實施曾上調四次 2021年首凍結

最低工資於2011年首年實施，當時時薪為28元，之後曾上調四次，但2021年凍結在37.5元水平。至去年展開的新一輪最低工資水平檢討，最低工資委員會達成共識，並向政府提交最低工資水平建議，將最低工資水平上調2.5元，至每小時40元，幅度為6.7%。

料約7.3萬人受惠

消息指，行政會議今早批准上調，料本周五刊憲，稍後交立法會討論，今年5月1日實施。據統計處2021年收入及工時按年統計調查，時薪低於40元的人有73300人，如最低工資上調至每小時40元，料至少約7.3萬人將受惠。勞工界早前曾對上調幅度表達不滿，惟擔心如委員會無法達成共識，最低工資或要再「凍薪」，坦言只好勉強接受。