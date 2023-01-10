地盤工要13歲繼女坐其下體上按摩　官指行為與性交相近　還柙候判

地盤工涉要平日互不理睬的13歲繼女為他按摩，包括要繼女坐在他的下體上，並接連3個周末都作出同樣要求，期間地盤工有搓繼女胸部，她亦覺男方的下體有反應。繼女最後告知學校社工揭發。地盤工今(10日)在區域法院承認3項非禮罪，暫委法官陳慧敏指被告與繼女的行為與性交相近，把被告還柙至3月7日判刑，以候被告的心理，及事主的創傷報告。



被告C.G.L.（48歲），承認於2021年8月7日在黃大仙某單位內，非禮年約13歲的繼女X，及在同月15日、22日，在上址向X作出嚴重猥褻行為。案發時，X與被告、生母及妹妹同住該單位。

被告C.G.L.認曾3次要繼女坐在其身上按摩，並認有摸其胸，但堅稱無摸她下體。(資料圖片)

借iPad為名入X房非禮

案情指，被告在2021年8月7日晚上10時半左右，走入X房間借用iPad。不久，被告脫下上衣，叫X替他按摩，隨後掀起X的睡裙及背心內衣，雙手打圈搓弄其胸部約10分鐘。X雖感害怕，但仍繼續為被告按摩，被告再將X推倒在手臂上，繼續搓弄她的胸部近10分鐘。被告之後離開X房間，並著她不要把事件告訴他人。

要X坐在其下體上按摩

同年8月15日早上7時半，被告赤裸上身到X房，要X幫忙按摩，並再次掀起她的睡裙及背心內衣，搓弄她胸部約10分鐘。被告又叫X坐他的陽具上，X照辦後，雙手放在被告腹部，她感到被筶陽具呈勃起狀態，並有上下移動近10分鐘，她感到下體及臀部痛楚。被告突然捉住她右手，要她替其搓揉其下體，X沒有回答，被告便把X的手拉往其下體，X曾掙扎但不夠力鬆開，手背仍隔著被告內褲碰到他勃起的陽具。由於X不情願，被告把X的手甩開後離開。

一星期後再作同樣要求

在同月22日早上，被告重施故技，叫X幫他按摩，又用手搓弄她的胸腹，並拉X的手隔著內褲觸摸其下體。X顯得不願意，被告便放開她的手，叫她跨坐在其下體上，將她的手放在被告腹部，X覺到被告陽具勃起，並碰到她的下體，亦感到對方陽具上下移動約10分鐘。被告之後叫X下來，X便離開房間。

X兩個月後向社工投訴

上述三件事件發生前，被告與X通常互不理睬，事發後相處模式亦沒有變化。X於2021年10月向學校社工作出投訴被告行為，社工得悉後通知X的班主任及生母，事件最後報警處理。

被告強調無摸X下體

被告警誡下稱：「我有摸佢胸，但冇摸佢下體。」他在其後錄影會面中承認，在三次事件中，曾經隔著衣服搓弄X胸部、肩膀及手腳，並向她示範如何按摩。

案件編號：DCCC12/2022