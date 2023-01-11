通關．疫情．最新｜增9279宗確診　多67人死　學校呈報降至1092宗

本港連續第二日確診個案回落至一萬宗以下，今日（11日）新增9,279宗確診，較昨日略減100宗，包括262宗輸入個案，多67人死亡，累計12,548宗死亡個案，學校呈報個案亦回落至1,092宗。



香港與內地本周日（8日）通關後，高鐵也最遲下周日（15日）恢復行駛，政府快將公布售票安排及班次。



今日疫情概要：



-增9,279宗確診，比昨日略減100宗。

-輸入個案262宗，佔整體個案比率2.82%；相比同日24,012機場入境旅客人次，確診比率則為1.09%，七日平均比率是1.26%。

-新增67名患者死亡，7日平均死亡率略0.475%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,548人。

-本地個案帶新變異病毒株增3宗，包括XBB增1宗累計176宗，BQ1.1增2宗累計201宗。

-公院留院確診病人累計4,539宗，包括377名新確診病人，多33宗危殆，25宗嚴重。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.7831，顯著回落至1以下，代表每日確診宗數將回落。（港大醫學院圖片）

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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▼1月10日 特首李家超行政會議前見記者▼



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▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄到高鐵西九龍站視察▼



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【17:26】政府今日（11日）公布，元朗區、荃灣區及觀塘區多幢住宅，涉及天水圍嘉湖山莊翠湖居、荃灣東亞花園、牛池灣清水灣道8號等污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【17:25】本港疫情進一步回落，今日（11日）新增9,279宗確診，比昨日（10日）微跌1.07%，連續兩日回落至一萬宗以下水平，再創11月30日之後新低。輸入個案有262宗。新增3宗新變種病毒個案，另增67人死亡，七日平均死亡人數微升至66.7人，總計死亡達12,548宗，七日平均死亡率升至0.475%，創七個月新高。

【15:41】衞生署今日（11日）與警方採取聯合行動打擊非法售賣新冠口服藥物。行動中，一名37歲男子涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品，或在沒有醫生處方情況下售賣一款名為「Primovir」的懷疑未經註冊藥劑製品被拘捕。一經定罪，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁2年。事件仍在調查中。

一名37歲男子涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品被拘捕。（政府新聞處圖片）

【13:18】截至今日（11日）中午，四個陸路口岸北上通關預約名額，在過年前都有日子已經爆滿，《香港01》記者中午一時查看通關預約系統，當中深圳灣口岸及港珠澳大橋珠海口岸，年廿七至年三十都已經滿額。落馬洲年廿八、年廿九滿額；文錦渡除了年廿九滿額，其他日子還有預約名額。不過，預約情況不時有變，如有人取消預約，仍會騰出少量名額。

工聯會立法會議員鄧家彪呼籲，政府在這些「大日子」增加名額，令市民可以回鄉團聚。他又建議，容許港人南下過關可以快測代替核酸，以對等原則，內地人北上亦可享同樣安排。

【11:07】中港迎來免檢疫通關，特首李家超日前表示，會與本港化驗室檢視Ct值，統一發出檢測報告的標準。檢測承辦商、相達生物科技創辦人今早（11日）於港台節目表示，現時本地檢測商的共識，是Ct值40或以上發出陰性證明。據他理解，統一標準即是指調低標準至Ct值35或以上，與內地相同。他認為，現時已非清零政策，Ct值35亦不帶傳染性，在平衡通關便利度後，修改標準都無可厚非，故贊成措施。

【10:56】日前撲熱息痛藥物短缺，更有炒賣「必理痛」的情況，不少人四處搶購。港九藥房總商會副理事長張德榮今早（11日）在港台節目表示，近日撲熱息痛供應充足，之前缺貨的品牌亦有貨，而且搶購的人亦減少。他又指，日前與政府討論「自律性限制」售賣藥物的安排，他表示業界建議每次最多賣兩至三盒，不過實際安排有待政府決定。

▼1月9日 福田高鐵站人流稀少▼



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▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼



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▼1月10日 國際美酒展開幕▼



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▼1月9日 深圳福田來港簽註辦理大廳擠滿申請者▼



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▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



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▼海關製作旅客過關小錦囊▼

