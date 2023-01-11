通關．疫情．最新｜政府公布高鐵香港段1月15日起恢復服務

本港連續第二日確診個案回落至一萬宗以下，今日（11日）新增9,279宗確診，較昨日略減100宗，包括262宗輸入個案，多67人死亡，累計12,548宗死亡個案，學校呈報個案亦回落至1,092宗。



香港與內地本周日（8日）通關後，高鐵也最遲下周日（15日）恢復行駛，政府快將公布售票安排及班次。



今日疫情概要：



-增9,279宗確診，比昨日略減100宗。

-輸入個案262宗，佔整體個案比率2.82%；相比同日24,012機場入境旅客人次，確診比率則為1.09%，七日平均比率是1.26%。

-新增67名患者死亡，7日平均死亡率略0.475%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,548人。

-本地個案帶新變異病毒株增3宗，包括XBB增1宗累計176宗，BQ1.1增2宗累計201宗。

-公院留院確診病人累計4,539宗，包括377名新確診病人，多33宗危殆，25宗嚴重。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.7831，顯著回落至1以下，代表每日確診宗數將回落。（港大醫學院圖片）

▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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▼廣深港高鐵香港段西九龍站往各站車費▼



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【20:59】政府宣布，廣深港高速鐵路西九龍口岸及高鐵香港段將由1月15日起恢復服務。 發言人表示，有關安排經與廣東省及深圳市政府協調，在中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）、中國鐵路廣州局集團（廣鐵集團）及香港鐵路有限公司（港鐵公司）全力配合，並獲得中央批准後。

政府發言人說，高鐵復通初期會恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務。中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。

高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，即上午6時30分至晚上11時30分。口岸將不設預約要求，已購票的乘客只需持有有效的車票便可透過該口岸來往兩地。防疫要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。

發言人說，特區政府一直與內地相關部門及鐵路營運單位緊密溝通和協調，確保車站、列車、有關配套及人手安排準備穩妥。其中港鐵與國鐵集團和廣鐵集團在1月8日起安排列車試運，讓兩地車長及工作人員熟習有關的程序及跨境路況，並測試系統運作。紀律部隊今早亦於高鐵西九龍口岸進行演練，確保通關初期口岸運作暢順。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄到高鐵西九龍站視察▼



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【18:57】停擺三年，斥資約864億元興建的廣深港高鐵料下周日（15日）通車。網上流傳文件指，首階段的班次較疏，每日或只有38.5對車，而且只有短途車，包括6對車往廣州東站、8對往廣州南、10.5對往深圳北，以及14對往福田。《香港01》綜合不同消息，均指與上述時間表與近日試車時間相近，相信通車後會採相若安排，但實際有待相關部門決定。



另外，據港鐵之前說法，會於通車前三天售票，即料明日（12日）會開售。

【18:57】政府早前取消大部份防疫措施，今（11日）日再宣布，抗疫專用的士將於星期六（14日）起停止服務，確診人士外出求診毋須通知衞生署，由隔離地方往返醫院或診所求診，應全程戴上貼面的外科口罩、KN95或KF94口罩或呼吸器（例如N95口罩），並避免使用人多擠迫的公共交通工具或中途在公共場所逗留。

▼2022年2月18日 抗疫的士首日運作 ▼



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【18:48】

▼1月10日 特首李家超行政會議前見記者▼



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【17:26】政府今日（11日）公布，元朗區、荃灣區及觀塘區多幢住宅，涉及天水圍嘉湖山莊翠湖居、荃灣東亞花園、牛池灣清水灣道8號等污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【17:25】本港疫情進一步回落，今日（11日）新增9,279宗確診，比昨日（10日）微跌1.07%，連續兩日回落至一萬宗以下水平，再創11月30日之後新低。輸入個案有262宗。新增3宗新變種病毒個案，另增67人死亡，七日平均死亡人數微升至66.7人，總計死亡達12,548宗，七日平均死亡率升至0.475%，創七個月新高。

【16:10】九龍樂善堂的「社區疫苗接種推廣計劃」今日（11日）舉行啟動禮，透過不同形式在社區推廣疫苗接種，樂善堂轄下兩個醫療單位將於下月1日起為首 100 名參加政府疫苗資助計劃，包括新冠疫苗、季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗的服務使用者送贈個人健康護理禮包。樂善堂總幹事劉愛詩表示，更多市民接種疫苗能減低病原體在社區傳播機會，避免醫療系統因社區爆發不勝負荷。

【15:41】衞生署今日（11日）與警方採取聯合行動打擊非法售賣新冠口服藥物。行動中，一名37歲男子涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品，或在沒有醫生處方情況下售賣一款名為「Primovir」的懷疑未經註冊藥劑製品被拘捕。一經定罪，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁2年。事件仍在調查中。

一名37歲男子涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品被拘捕。（政府新聞處圖片）

【13:18】截至今日（11日）中午，四個陸路口岸北上通關預約名額，在過年前都有日子已經爆滿，《香港01》記者中午一時查看通關預約系統，當中深圳灣口岸及港珠澳大橋珠海口岸，年廿七至年三十都已經滿額。落馬洲年廿八、年廿九滿額；文錦渡除了年廿九滿額，其他日子還有預約名額。不過，預約情況不時有變，如有人取消預約，仍會騰出少量名額。

工聯會立法會議員鄧家彪呼籲，政府在這些「大日子」增加名額，令市民可以回鄉團聚。他又建議，容許港人南下過關可以快測代替核酸，以對等原則，內地人北上亦可享同樣安排。

【11:07】中港迎來免檢疫通關，特首李家超日前表示，會與本港化驗室檢視Ct值，統一發出檢測報告的標準。檢測承辦商、相達生物科技創辦人今早（11日）於港台節目表示，現時本地檢測商的共識，是Ct值40或以上發出陰性證明。據他理解，統一標準即是指調低標準至Ct值35或以上，與內地相同。他認為，現時已非清零政策，Ct值35亦不帶傳染性，在平衡通關便利度後，修改標準都無可厚非，故贊成措施。

【10:56】日前撲熱息痛藥物短缺，更有炒賣「必理痛」的情況，不少人四處搶購。港九藥房總商會副理事長張德榮今早（11日）在港台節目表示，近日撲熱息痛供應充足，之前缺貨的品牌亦有貨，而且搶購的人亦減少。他又指，日前與政府討論「自律性限制」售賣藥物的安排，他表示業界建議每次最多賣兩至三盒，不過實際安排有待政府決定。

▼1月9日 福田高鐵站人流稀少▼



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【09:55】韓國政府昨（10日）公布所有來自港澳的航班，即日起只降落在首爾的仁川國際機場。香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊今早（11日）於港台節目表示，本港大部份旅行團本身於仁川機場降落，影響未算大，但直航往釜山機場、濟州機場的相信會有自由行旅客受措施影響。他又指，濟州位置較遠，難以乘船前往，相信有關行程都需取消，難有飛機以外的替代交通工具。

▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼



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▼1月10日 國際美酒展開幕▼



+ 11

▼1月9日 深圳福田來港簽註辦理大廳擠滿申請者▼



+ 3

▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



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▼海關製作旅客過關小錦囊▼

