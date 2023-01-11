通關．疫情．最新｜確診宗數顯著回落　政府將公布高鐵復駛安排

本港疫情漸回落，昨日（10日）新增9,379宗確診，終回落至一萬宗以下水平，為11月30日之後新低。新增75人死亡，總計死亡達12,481宗，七日平均死亡率升至0.439%，創七個月新高。



香港與內地本周日（8日）通關後，高鐵也最遲下周日（15日）恢復行駛，政府快將公布售票安排及班次。



昨日疫情概要：



-增9,379宗確診，比昨日少2,262宗或19.4%。

-輸入個案227宗，佔整體個案比率2.42%；相比同日24,796機場入境旅客人次，確診比率則為0.92%，七日平均比率是1.34%。

-新增75名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.439%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,481人。

-本地個案帶新變異病毒株個案增6宗，包括XBB增2宗累計175宗，BF.7增3宗累計30宗，BQ1.1增1宗累計199宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.7831，顯著回落至1以下，代表每日確診宗數將回落。（港大醫學院圖片）

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