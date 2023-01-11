通關．疫情．最新｜確診宗數顯著回落　政府將公布高鐵復駛安排

撰文：黃煦緻 陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 陳葆琳 洪芷菁
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本港疫情漸回落，昨日（10日）新增9,379宗確診，終回落至一萬宗以下水平，為11月30日之後新低。新增75人死亡，總計死亡達12,481宗，七日平均死亡率升至0.439%，創七個月新高。

香港與內地本周日（8日）通關後，高鐵也最遲下周日（15日）恢復行駛，政府快將公布售票安排及班次。

通關．1.10｜單日確診跌穿1萬宗　韓國即日限港航班降落仁川機場

昨日疫情概要：

-增9,379宗確診，比昨日少2,262宗或19.4%。
-輸入個案227宗，佔整體個案比率2.42%；相比同日24,796機場入境旅客人次，確診比率則為0.92%，七日平均比率是1.34%。
-新增75名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.439%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,481人。
-本地個案帶新變異病毒株個案增6宗，包括XBB增2宗累計175宗，BF.7增3宗累計30宗，BQ1.1增1宗累計199宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.7831，顯著回落至1以下，代表每日確診宗數將回落。（港大醫學院圖片）

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▼1月9日　福田高鐵站人流稀少▼

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▼1月4日　高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼

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▼1月2日　高鐵西九龍站準備重開▼

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▼1月10日　國際美酒展開幕▼

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▼1月9日　深圳福田來港簽註辦理大廳擠滿申請者▼

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▼1月8日　特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼

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